Carne sau vegetale? Ce spune un studiu făcut pe 22 de perechi de gemeni

Oamenii se întreabă de mult timp cu privire la acele diete vegane. Un nou studiu a identificat care sunt cele mai bune pentru sănătatea nostră. Pe parcursul a două luni, cercetătorii de la Universitatea Stanford au analizat starea de sănătate a 22 de seturi de gemeni adulți.

Un geamăn a urmat o dietă vegană, ceea ce înseamnă că nu a consumat produse de origine animală, iar celălalt geamăn a urmat o dietă omnivoră, adică atât alimente de origine animală, cât și vegetală.

Studiul, care a fost publicat la 30 noiembrie în revista JAMA Network Open, a analizat în special greutatea corporală a gemenilor, nivelul de colesterol, nivelul de zahăr, nivelul de insulină și rezistența la insulină.

Pe baza rezultatelor studiului, frații gemeni care au urmat o dietă vegană au pierdut mai mult în greutate, au avut un nivel mai scăzut de colesterol LDL și au avut niveluri mai scăzute de insulină la opt săptămâni după ce au început noile programe.

„Rezultatele acestui studiu sugerează că o dietă sănătoasă bazată pe plante oferă un avantaj cardiometabolic protector semnificativ în comparație cu o dietă sănătoasă omnivoră”, au scris autorii studiului.

Studiul se adaugă cercetărilor anterioare care au constatat că dietele pe bază de plante sunt mai bune pentru sănătatea inimii decât dietele care nu includ plante.

Un studiu care a apărut anul trecut a constatat că dacă mâncați numai plante vă poate face să trăiți mai mult. O dietă occidentală tipică este bogată în proteine de origine animală, lactate și zahăr. Pentru acel studiu, cercetătorii din Norvegia au folosit modele computerizate pentru a compara o dietă mai bună bazată pe plante, bogată în fructe, legume, fasole și cereale și săracă în proteine de origine animală.

Calculatoarele au spus că o persoană de 20 de ani care ar urma întocmai o dietă bazată pe plante ar putea adăuga 10 ani la viața sa. Potrivit unui studiu care a apărut în februarie 2022 în PLOS Medicine, o persoană care are 80 de ani și începe să mănânce numai plante ar putea adăuga trei ani la speranța de viață.

Cercetătorii de la Stanford spun că studiul lor este diferit pentru că folosește gemeni care au aceleași gene și aceeași factori de mediu care îi afectează.

„Deoarece gemenii identici au un ADN aproape identic și multe experiențe comune (de exemplu, educația, regiunea geografică în care au crescut și expunerea similară la alte variabile), diferențele observate în ceea ce privește rezultatele în materie de sănătate după adoptarea unor modele alimentare diferite pot fi atribuite în mare parte dietei în sine”, au declarat autorii.

Persoanele care urmează o dietă bazată pe plante consumă în principal numai alimente care provin din plante, precum fructe, legume, cereale, nuci și semințe.

Atunci când urmați o dietă bazată pe bază de plante, nu mâncați multe sau chiar deloc produse de origine animală. Acest lucru este diferit de dietele vegane și vegetariene, care nu permit niciun fel de carne, pește sau păsări de curte. Alimentele integrale sunt, de asemenea, adesea o parte importantă a dietelor bazate pe plante, potrivit goodmorningamerica.com.