Justitie

Candidații la șefia Parchetelor, verificați dacă au colaborat cu Securitatea. Verdictul CNSAS

Comentează știrea
Candidații la șefia Parchetelor, verificați dacă au colaborat cu Securitatea. Verdictul CNSASSursa foto: CNSAS
Din cuprinsul articolului

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a anunțat că nu a identificat documente sau înscrisuri care să ateste calitatea de colaborator sau lucrător al fostei Securități pentru cei 19 candidați înscriși la posturile de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), DNA și DIICOT.

Verificările CNSAS

În urma verificărilor efectuate, CNSAS a constatat că pentru persoanele candidate la funcțiile de procuror-șef și procuror-șef adjunct nu există înscrisuri care să ateste colaborarea cu fosta Securitate.

Pentru Ioana Albani și Alina Albu, candidate la funcția de procuror-șef al DIICOT, rămân valabile deciziile anterioare emise în 2006.

De asemenea, deciziile sau adeverințele anterioare rămân valabile și pentru:

Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un trafic mai fluid
Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un trafic mai fluid

Ionel Cerbu – candidat la Parchetul ICCJ

Julien Grigore Iacobici – candidat la funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT

Marinel Mincă și Mihai Prună – candidați la funcția de procuror-șef adjunct al DNA

DNA

DNA. Sursa foto: Facebook

Alți 12 candidați sunt născuți după 22 decembrie 1973 și, conform articolului 2, litera b, teza a 3-a din OUG 24/2008, nu se încadrează în prevederile legale referitoare la verificarea colaborării cu Securitatea. Potrivit acestui articol, persoanele care nu împlinisereau 16 ani la data presupusei colaborări nu sunt considerate colaboratori ai Securității.

Definiția legală a colaboratorului include „persoana care a furnizat informații, indiferent sub ce formă, precum note și rapoarte scrise sau relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității, prin care se denunțau activitățile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist și care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”.

Rezultatele selecției vor fi publicate pe 2 martie

Pentru funcțiile de conducere la Parchetul ICCJ, DNA și DIICOT s-au înscris 18 candidați, înregistrându-se 19 candidaturi. Aceasta pentru că procurorul Bogdan Pîrlog și-a depus inițial candidatura atât pentru Parchetul ICCJ, cât și pentru șefia DIICOT, retrăgând ulterior candidatura pentru DIICOT.

Joi a fost ultima zi de interviuri pentru candidați. Rezultatele selecției vor fi publicate pe 2 martie pe pagina de internet a Ministerului Justiției. Ulterior, ministrul Justiției va înainta propunerile motivate Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru aviz consultativ. Propunerile motivate vor fi apoi trimise președintelui Nicușor Dan, care va lua decizia finală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:17 - Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
17:08 - Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un ...
17:02 - CCR a explicat de ce a respins sesizarea ÎCCJ privind legea pensiilor magistraților
16:52 - Opt județe, sub alertă de inundații. Recomandări pentru locuitorii din zonele vizate
16:46 - Candidații la șefia Parchetelor, verificați dacă au colaborat cu Securitatea. Verdictul CNSAS
16:39 - Un nou capitol din istoria Pământului, scos la lumină. Urmele unui impact cosmic vechi de peste șase milioane de ani,...

HAI România!

Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...

Proiecte speciale