Candidații la șefia Parchetelor, verificați dacă au colaborat cu Securitatea. Verdictul CNSAS

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a anunțat că nu a identificat documente sau înscrisuri care să ateste calitatea de colaborator sau lucrător al fostei Securități pentru cei 19 candidați înscriși la posturile de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), DNA și DIICOT.

În urma verificărilor efectuate, CNSAS a constatat că pentru persoanele candidate la funcțiile de procuror-șef și procuror-șef adjunct nu există înscrisuri care să ateste colaborarea cu fosta Securitate.

Pentru Ioana Albani și Alina Albu, candidate la funcția de procuror-șef al DIICOT, rămân valabile deciziile anterioare emise în 2006.

De asemenea, deciziile sau adeverințele anterioare rămân valabile și pentru:

Ionel Cerbu – candidat la Parchetul ICCJ

Julien Grigore Iacobici – candidat la funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT

Marinel Mincă și Mihai Prună – candidați la funcția de procuror-șef adjunct al DNA

Alți 12 candidați sunt născuți după 22 decembrie 1973 și, conform articolului 2, litera b, teza a 3-a din OUG 24/2008, nu se încadrează în prevederile legale referitoare la verificarea colaborării cu Securitatea. Potrivit acestui articol, persoanele care nu împlinisereau 16 ani la data presupusei colaborări nu sunt considerate colaboratori ai Securității.

Definiția legală a colaboratorului include „persoana care a furnizat informații, indiferent sub ce formă, precum note și rapoarte scrise sau relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității, prin care se denunțau activitățile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist și care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”.

Pentru funcțiile de conducere la Parchetul ICCJ, DNA și DIICOT s-au înscris 18 candidați, înregistrându-se 19 candidaturi. Aceasta pentru că procurorul Bogdan Pîrlog și-a depus inițial candidatura atât pentru Parchetul ICCJ, cât și pentru șefia DIICOT, retrăgând ulterior candidatura pentru DIICOT.

Joi a fost ultima zi de interviuri pentru candidați. Rezultatele selecției vor fi publicate pe 2 martie pe pagina de internet a Ministerului Justiției. Ulterior, ministrul Justiției va înainta propunerile motivate Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru aviz consultativ. Propunerile motivate vor fi apoi trimise președintelui Nicușor Dan, care va lua decizia finală.