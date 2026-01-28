Traian Băsescu va fi despăgubit cu 754.234 de lei pentru indemnizația de fost președinte. Decizia CAB

Curtea de Apel București (CAB) a decis miercuri că fostul președinte Traian Băsescu are de recuperat suma de 754.234,84 lei, reprezentând indemnizația cuvenită pentru perioada 23 martie 2022 – 31 iulie 2025, ca fost șef al statului. Decizia a fost dată în procesul intentat de Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale și nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare.

„Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 şi adresa SG 6462/26.05.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 754.234,84 lei reprezentând indemnizaţia lunară netă acordată persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român aferentă perioadei 23.03.2022 – 31.07.2025. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 17.648 lei.”

Suma reprezintă indemnizația lunară acordată foștilor șefi de stat, iar instanța a stabilit și obligarea Administrației Prezidențiale la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 17.648 lei. Decizia CAB nu este definitivă, iar Administrația Prezidențială are 15 zile de la comunicare pentru a formula contestație.

Aceste beneficii i-au fost retrase fostului șef al statului după ce instanța l-a declarat colaborator al fostei Securități, poliția politică a regimului comunist.

Pe 23 martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit că fostul președinte Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea. Ca urmare a acestei decizii, Băsescu a pierdut drepturile care i se cuveneau ca fost șef al statului, inclusiv locuința de protocol și indemnizația lunară în cuantum de 75% din salariul Președintelui României în exercițiu.

Ulterior, fostul președinte și-a putut recupera aceste privilegii, după ce Curtea Constituțională (CCR) a decis că legea care prevedea retragerea beneficiilor foștilor șefi de stat în cazul colaborării cu Securitatea este neconstituțională.

Traian Băsescu a ridicat excepția de neconstituționalitate în procesul deschis împotriva Serviciului de Protecție și Pază (SPP), prin care solicita suspendarea actului administrativ ce îi impunea să elibereze imobilul de pe strada Gogol, folosit în calitate de fost șef al statului.

Pe 1 iulie 2025, CCR a decis, cu unanimitate de voturi, că legea prin care i-au fost retrase privilegiile este contrară prevederilor constituționale privind principiul legalității, deschizând astfel calea pentru restabilirea drepturilor lui Băsescu.

Potrivit Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Traian Băsescu ar fi furnizat două note informative despre un coleg din Marină, note care i-ar fi afectat cariera acestuia. În urma acestor informări, Securitatea s-a opus numirii respectivului coleg pe nave care efectuau curse în străinătate.

Traian Băsescu a negat constant că ar fi colaborat cu fosta Securitate și a susținut că interpretările CNSAS sunt diferite de propriul său punct de vedere, urmând ca acestea să fie lămurite de instanță.

Fostul președinte a afirmat că nu a știut niciodată că i-ar fi fost atribuit un nume conspirativ și că rapoartele pe care le întocmea erau documente profesionale, predate companiei și nu Securității, fiind semnate cu numele său real.

„Niciodată n-am știut că mi s-a dat un nume conspirativ. Abia când mi s-au dat cele două note, colonelul Tudor mi-a zis: Semnează Petrov. Niciodată nu mi s-a dat un nume conspirativ. Eu nu am știut că contrainformațiile militare reprezintă Securitatea. Eu abia după Revoluție am aflat de legătura contrainformațiilor militare. Am crezut că este un serviciu subordonat comandamentului forțelor navale, așa scrie și pe frontispiciu. Rapoartele mele au fost depuse la companie, nu la Securitate, și sunt semnate «Căpitan Traian Băsescu». Dacă eram colaborator, trebuiau semnate tot cu Petrov”, a declarat Traian Băsescu în fața instanței.

Traian Băsescu a fost comandantul navei „Biruința”, considerată nava-amiral a flotei comerciale românești. În această calitate, el a arătat că avea obligația de a întocmi periodic rapoarte, ca parte a atribuțiilor sale profesionale.