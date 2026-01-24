Traian Băsescu critică presiunile politice asupra deciziilor lui Nicușor Dan. Cine decide numirile la servicii și parchete

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre disputa legată de numirile la conducerea serviciilor secrete și a parchetelor, subliniind tensiunile dintre președinte și partidele politice și avertizând asupra riscului de politizare a unor instituții-cheie ale statului.

Întrebat despre controversele apărute în jurul numirilor considerate sensibile, Traian Băsescu a descris o confruntare politică dură, care se desfășoară în mare parte în afara spațiului public.

„Se pare că partidele depășesc orice limită a bunului simț”, a spus fostul șef al statului într-o intervenție la B1TV, sugerând că dorința de control a ajuns să domine agenda politică.

Acesta a atras atenția că implicarea partidelor în activitatea serviciilor secrete și a parchetelor poate deveni periculoasă, mai ales în contextul anchetelor în curs. În opinia sa, situația este agravată de faptul că „toată lumea vrea să aibă control acolo”, iar revenirea serviciilor în anchete ar putea afecta grav echilibrul democratic.

Traian Băsescu a insistat că anumite prerogative ale președintelui sunt clar stabilite și nu ar trebui supuse negocierilor politice.

„Sunt câteva atribuții ale președintelui în care n-ar trebui să se bage”, a afirmat acesta, făcând trimitere la propria experiență de la Palatul Cotroceni.

Pentru a-și susține punctul de vedere, fostul președinte a oferit un exemplu din mandatul său: „Eu, spre exemplu, am luat șef de serviciu de la PSD, dar am luat pentru că am vrut eu, nu mi-a cerut nimeni”. Potrivit lui Băsescu, decizia a avut un scop precis: „Eu am vrut să demonstrez că nu voi utiliza SRI-ul împotriva oamenilor politici din partide de opoziție sau din partide adverse”.

Referindu-se la procedura legală, Traian Băsescu a subliniat că responsabilitatea nominalizării revine președintelui, chiar dacă aceasta este urmată de un vot în Parlament.

„Este dreptul președintelui de a nominaliza. Trebuie făcută și formalitatea votului în Parlament pentru a întări poziția celui nominalizat”, a explicat fostul șef al statului.

În același timp, el a respins ferm ideea unor înțelegeri politice pe acest subiect. „Nu-i treaba partidelor să spună, domnule președinte, noi pe ăsta îl vrem”, a spus Băsescu. Întrebat ce ar face în situația în care președintele nu ar beneficia de o majoritate parlamentară favorabilă, răspunsul a fost tranșant: „n-aș face nicio concesie nici la șefii de servicii și nici la procurori”. Soluția, în viziunea sa, rămâne una simplă: „Pur și simplu îl nominalizez și îl trimit numele în Parlament”.