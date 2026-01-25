Călugărițele Z, suspectate de spionaj pentru Rusia. Suedia anchetează cazul

Un scandal de proporții a zguduit Suedia, după ce autoritățile au descoperit un grup de femei care s-au prezentat drept călugărițe. Acestea au fost implicate în vânzarea de suveniruri religioase în parohii, dar anchetatorii suspectează că activitatea lor avea scopuri mult mai complexe decât strângerea de fonduri pentru biserică, informează theins.ru.

Potrivit surselor oficiale, femeile ar fi avut legături cu serviciile secrete ruse și ar fi colectat bani care ar fi fost direcționați către eforturile militare ale Kremlinului.

Cazul a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care organizațiile religioase pot fi folosite ca acoperire pentru activități de spionaj și finanțare a conflictelor internaționale, mai arată sursa menționată.

Presa suedeză relatează că mai multe biserici din țară ar fi găzduit evenimente de strângere de fonduri care au legătură cu Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Belarus, suspectată că susține invazia Rusiei în Ucraina și că are legături cu agenția de informații rusă, GRU.

Femeilor li s-a permis să instaleze o masă de vânzare în coridorul bisericii, cu aprobarea preotului paroh Michael Öjermo. Ulterior, Biserica Suediei a emis un avertisment oficial, declarând că fondurile colectate ar putea fi folosite pentru a sprijini agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei.

Femeiele implicate în strângerea de fonduri pentru Rusia au fost supranumite „călugărițele Z” datorită fotografiilor care le înfățișau cu emblema rusească pro-război „Z”. Există, de asemenea, imagini cu călugărițele în cauză vizitând teritoriile ocupate de Rusia din Ucraina.

‼️Russia has a documented history of using religious structures for influence and intelligence pic.twitter.com/697GTp4cI4 — Saint Javelin (@saintjavelin) January 19, 2026

Vicarul din Täby a explicat că nu deținea informații complete despre reputația mănăstirii atunci când i-a invitat pe reprezentanții acesteia. El subliniază că nu consideră potrivit termenul „călugărițe spion”, deoarece nu a văzut nicio dovadă a activității serviciilor secrete.

Cu toate acestea, vicarul a recunoscut că vizitele „măicuțelor” la biserici ar fi putut fi folosite ca instrument de propagandă, creând impresia că cetățenii țărilor NATO susțin Rusia.

Agențiile de informații din Suedia suspectează că anumite acțiuni ale Bisericii Ortodoxe Ruse ar putea fi folosite pentru supraveghere și colectarea de informații.

Biserica Suediei a avertizat că aceste incidente se înscriu într-un model mai amplu al eforturilor Rusiei de a exercita influență asupra organizațiilor religioase și a instituțiilor publice europene. În acest context, Biserica Ortodoxă Rusă a cerut acces la sediile Bisericii Suediei situate în apropierea unor obiective sensibile, cum ar fi baze militare și aeroporturi.

Mass-media suedeză și-a concentrat atenția asupra lăcașului ortodox din Västerås, situat lângă Aeroportul Stockholm Västerås. În ciuda declarațiilor Moscovei conform cărora unitatea servește exclusiv scopuri religioase, autoritățile suedeze suspectează că lăcașul ar putea fi utilizat și pentru activități de supraveghere și colectare de informații.