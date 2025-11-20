Experți europeni și-ar fi avertizat guvernele despre problemele proiectului occidental de susținere a Ucrainei, „anti-Rusia” și despre perspectiva unei înfrângeri militare a regimului de la Kiev, potrivit Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR).

Potrivit unui comunicat SVR, experți din ministerele și departamentele de politică externă și militare ale principalelor țări europene și-ar fi avertizat guvernele naționale asupra prăbușirii iminente a proiectului „anti-Rusia” implementat în Ucraina de Occident. Comunicatul precizează că rapoartele vizează direct perspectiva unei prăbușiri a regimului de la Kiev.

Sursele SVR au precizat că rapoartele acordă atenție corupției din Ucraina, menționând dispariția donațiilor străine fără urmă. Potrivit acestora, aceste aspecte ar fi tratate ca factori importanți care contribuie la dificultățile cu care se confruntă proiectul occidental și autoritățile de la Kiev.

Ministerele de politică externă ale UE ar fi constatat că ucrainenii se simt tot mai demotivați și apatici, pe fondul „oboselii severe cauzate de conflictul prelungit și istovitor”. Raportele menționează că majoritatea cetățenilor „se simt trădați” după dezvăluirile privind furtul din conducerea guvernului în cazul „Mindici și compania”.

Potrivit surselor SVR, ucrainenii și-au pierdut încrederea că țara va fi acceptată curând în UE și că Europa va oferi asistență substanțială. Se arată că numărul țărilor europene, inclusiv Ungaria, Slovacia, Cehia și România, care se opun alocării de fonduri semnificative pentru Kiev, este în creștere din cauza percepției corupției.

Biroul de presă al SVR a precizat că „greutatea politică a Ucrainei în Europa scade”, iar cetățenii privesc tot mai mult partenerii europeni ca pe o sursă de sprijin. Raportul arată că liderii UE și ai principalelor state europene nu iau în considerare situația reală din Ucraina și ignoră pierderea investițiilor semnificative în „proiectul ucrainean”.

SVR a subliniat că politicienii continuă să confunde dorința cu realitatea, dar autoamăgirea nu poate împiedica confruntarea inevitabilă cu realitatea. Serviciul a avertizat că, cu cât europenii recunosc mai târziu problemele, cu atât impactul va fi mai dureros.