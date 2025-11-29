Trei călugărițe octogenare sfidează biserica și internetul. Clipul a devenit viral

Trei călugărițe austriece, toate octogenare, care au devenit virale după ce au fugit dintr-un azil de bătrâni şi s‑au întors în fosta lor mănăstire, au primit lumina verde parțială să rămână acolo — dar sub condiții stricte.

Decizia a fost anunţată vineri de autorităţile bisericeşti locale.

Cele trei femei sunt Bernadette (88 de ani), Regina (86 de ani) şi Rita (82 de ani). Ele fuseseră internate în decembrie 2023 într-un azil de bătrâni, după ce comunitatea religioasă la care aparțineau a fost restructurată şi mănăstirea — Schloss Goldenstein din Elsbethen, lângă Salzburg — a fost considerată neviabilă pentru a le găzdui în siguranţă.

Pe 4 septembrie 2025, cu ajutorul unor foști elevi și al unui lăcătuș, cele trei au părăsit azilul și s-au întors clandestin la Goldenstein, deschizând ușile vechii lor locuințe.

Ajunse acolo, au descoperit că mănăstirea nu mai avea electricitate sau apă curentă — susținătorii lor au intervenit rapid, aducând generatoare, apă și alte materiale necesare, reușind să asigure un minim de confort.

Prin această revenire inedită, ele au câștigat un fenomen mediatic internațional: zeci de mii de oameni au început să le urmărească povestea pe rețele sociale.

Oficialii bisericii, în frunte cu superiorul lor, Markus Grasl (de la Reichersberg Abbey), au reacționat negativ față de întoarcerea lor: au afirmat că călugărițele „au încălcat jurământul de ascultare” și că starea mănăstirii nu corespundea condițiilor necesare pentru a găzdui persoane de vârsta lor.

Pe de altă parte, călugărițele au respins acuzațiile: ele susțin că au fost izolate împotriva voinței lor, mutarea lor la azil nu a fost consultată cu ele, iar promisiunea că vor putea rămâne toată viața în mănăstire le fusese făcută inițial. „Am fost ascultătoare toată viața”, a declarat Bernadette.

Conform informațiilor publicate vineri, autorităţile bisericeşti le‑au oferit călugărițelor permisiunea de a rămâne la Goldenstein, dar doar dacă acceptă o serie de condiții stricte. Printre acestea:

închiderea conturilor de social media și renunțarea la orice activitate online;

interzicerea accesului vizitatorilor externi;

furnizarea de îngrijire medicală și spirituală permanentă, printr-un preot disponibil și asistență medicală, dacă vor rămâne.

în cazul deteriorării sănătății, călugărițele vor fi readmise pe lista de așteptare pentru azilul de bătrâni.

Deși oferta prevede o soluție temporară — „până la o nouă notificare” —, biserica consideră că astfel rezolvă problema.

Până în prezent, cele trei călugărițe nu au acceptat acordul. Ele califică condițiile drept vagi, restrictive și lipsite de o garanție legală solidă, subliniind că nu au fost consultate înainte de formularea propunerii. Negocierile sunt în continuare deschise.

Între timp, susținătorii lor — foști elevi, localnici și comunitate online — continuă să le sprijine cu ajutor material, deschizând un dialog public despre dreptul lor la domiciliu și demnitate la bătrânețe.

Cazul celor trei călugărițe evidențiază o problemă pe care o întâlnesc multe ordine religioase în Europa: declinul numărului de măicuțe, restrângerea comunităților și dificultatea de a asigura îngrijire adecvată vârstnicilor fără a le încălca dorința de a-și trăi anii de viață acolo unde s-au dedicat zeci de ani.

Conform reglementărilor recente, unele mănăstiri sunt preluate de instituții bisericești mai mari — ca în cazul Goldenstein, preluat de Arhiepiscopia Salzburg și de Reichersberg Abbey — ceea ce a condus la decizii de relocare, adesea fără consultarea persoanelor vârstnice.