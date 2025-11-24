Legenda celor două surori, Anastasia și Sofia, care s-au zidit pentru a opri o alunecare a muntelui

Legenda Mănăstirii Râmeț vorbește despre sacrificiul Anastasiei și Sofiei, două surori despre care tradiția locală spune că ar fi fost zidite pentru a opri alunecarea muntelui. Povestea circulă în sat de secole și apare fragmentar în cronici medievale.

Mănăstirea Râmeț se află într-o vale îngustă a Munților Trascăului, într-un peisaj care îmbină liniștea pădurilor cu abrupturile muntelui. Așezarea monahală este cunoscută astăzi pentru frumusețea sa arhitecturală, însă în tradiția satului Râmeț există o poveste care nu se găsește în ghiduri, dar este transmisă din generație în generație. Este o legendă despre alunecări de teren, ziduri care se prăbușeau repetat și un sacrificiu care ar fi salvat construcția.

Oamenii locului păstrează legenda ca pe un element de identitate, iar ea circulă în paralel cu informațiile istorice despre mănăstire. În unele cronici medievale apar mențiuni despre o „jertfă care a pecetluit temelia”, fără detalii suplimentare. Contextul istoric este incomplet, iar restul a rămas în sarcina memoriei colective.

Potrivit legendei, în vremea ridicării mănăstirii, zidurile nou construite se prăbușeau periodic din cauza terenului instabil. Valea este strâmtă, iar versanții își lasă adesea presiunea asupra construcțiilor aflate la bază. O primăvară cu ploi repetate ar fi provocat mai multe alunecări, determinând fisuri vizibile în pereții proaspăt ridicați.

Meșterii au încercat să întărească fundația, au adus pietre mai mari și au ridicat zidurile încă o dată. Tradiția spune că totul a fost în zadar, pentru că terenul continua să se miște. Oamenii au mers la starețul de atunci și i-au cerut să găsească o soluție. În astfel de momente, credințele arhaice se împleteau adesea cu deciziile practice.

În sat trăiau două surori, Anastasia și Sofia. Despre ele se spune că erau respectate pentru firea calmă și pentru viața lor modestă. Tradiția rurală, puternic influențată de credințele precreștine, avea la vremea aceea ideea că o construcție importantă poate fi „fixată” printr-un sacrificiu. Se credea că pământul acceptă mai ușor zidurile dacă primește în schimb o viață pură.

Legenda afirmă că numele celor două surori ar fi fost aduse în discuție de bătrânii satului. Nu se știe dacă decizia a fost a lor sau a comunității. Povestea transmisă astăzi spune doar că nu s-au împotrivit și că au înțeles motivul pentru care au fost chemate. În interpretarea populară, acest gest nu este văzut ca un act de constrângere, ci ca o formă de sacrificiu într-un context istoric greu de judecat după standardele prezentului.

În legenda păstrată în Râmeț, momentul sacrificiului este unul solemn. Meșterii au ridicat zidul cel mare dinspre munte, iar în ziua stabilită surorile au fost aduse lângă fundație. Se spune că rugăciunile monahilor se auzeau din biserica veche, iar oamenii satului priveau în liniște.

Tradiția povestește că zidirea s-a făcut în tăcere, fără strigăte și fără împotrivire. Pentru localnici, acest episod a devenit punctul de echilibru al construcției. După sacrificiul Anastasiei și Sofiei, muntele nu ar mai fi alunecat spre pereți, iar zidurile ar fi început să rămână stabile. Este o narativă tipică pentru miturile de întemeiere, în care sacrificiul devine simbolic pentru durabilitatea unei construcții.

Deși nu există dovezi istorice directe despre cele două surori, câteva cronici medievale pomenesc „întărirea bisericii prin jertfă”, o formulare comună în secolele XIII–XV. Acest tip de mențiune apare și în alte construcții din spațiul românesc, ceea ce arată că legenda Mănăstirii Râmeț face parte dintr-un tipar cultural mai larg.

Cercetătorii locali au analizat documentele rămase, dar nu au găsit numele Anastasiei și Sofiei. Totuși, coerența legendei și menționarea ei în folclorul oral o mențin vie în comunitate. Localnicii vorbesc despre acest episod cu respect și prudență, considerând că face parte din identitatea spirituală a zonei.

Astăzi, mănăstirea este una dintre cele mai importante vestigii religioase ale Munților Trascăului. Vizitatorii văd zidurile consolidate, arhitectura veche și liniștea care înconjoară ansamblul monahal. Puțini știu însă legenda sacrificiului care circulă în sat.

Unii localnici spun că lângă zidul estic, în zilele reci, se simte un aer mai rece decât în restul ansamblului. Acest detaliu face parte din mit, nu din realitatea măsurabilă, dar este repetat de oameni ca o continuare firească a poveștii. Mănăstirea Râmeț este considerată un loc în care trecutul și legenda nu se exclud, ci coabitează.