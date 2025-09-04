Social Calendarul şi metodologia organizării evaluărilor naţionale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a







Ministerul Educației a supus spre consultare publică proiectul ce stabilește calendarul și metodologia privind organizarea evaluărilor naționale destinate elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Conform propunerii actuale, evaluările vor începe pe 12 mai, dată la care elevii din clasa a II-a vor susține proba de Limbă și comunicare.

Documentul prezintă metodologia și calendarul aferent desfășurării evaluărilor, considerate de Ministerul Educației drept instrumente „esenţiale pentru a înţelege nivelul de pregătire al elevilor şi pentru a adapta procesul educaţional la nevoile lor reale”.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune în consultare publică proiectul de Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru anul şcolar 2025–2026”, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei.

câte 45 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;

câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV;

câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Testele de la evaluările naționale pentru clasele a II-a și a IV-a sunt corectate la nivelul fiecărei unități de învățământ, de către profesorii din aceeași școală. Conform metodologiei în vigoare, fiecare lucrare este analizată de două cadre didactice.

Unul dintre evaluatori este chiar cadrul didactic care predă la clasă – învățătorul, institutorul sau profesorul pentru învățământ primar – iar cel de-al doilea este un alt profesor desemnat din unitatea respectivă. Testele se evaluează la unităţile de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.

„Fiecare test de la EN II şi EN IV este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă”, potrivit metodologiei.

La finalul clasei a VI-a, elevii susțin evaluări naționale care vizează competențele dobândite în ariile curriculare „Limbă și comunicare”, respectiv „Matematică și Științe ale naturii”. Corectarea testelor se face în echipe de profesori specializați, în funcție de domeniul evaluat.

Astfel, lucrările probei de „Limbă și comunicare” sunt analizate de două cadre didactice pentru limba și literatura română. În ceea ce privește testele care evaluează competențele din zona „Matematică și Științe ale naturii”, acestea sunt verificate de o comisie formată din trei profesori: unul de matematică, unul de fizică și unul de biologie.

Ministerul mai precizează că rezultatele acestor evaluări nu sunt făcute publice, nu se comunică individual și nu sunt trecute în catalog.