Carul înaintea boilor, în Învățământ. Evaluarea a devenit prioritate

Cu cele mai proaste rezultate la testele PISA și cu procente enorme de analfabetism funcțional, învățământul de stat din România a găsit sursa problemei: evaluarea. Profesorul Mark Reckase, un expert în evaluarea educațională, va colabora cu specialiștii români pentru a sprijini reforma sistemului de evaluare. Potrivit acestuia, România are nevoie de standarde clare și bine fundamentate, menite să asigure un sistem educațional echitabil, coerent și calitativ.

Reckase susține că părinții ar fi incapabili să-și educe copiii

Reckase atrage atenția asupra schimbărilor profunde din societate, explicând că, în trecut, părinții îi pregăteau pe copii pentru viață în familie, însă astăzi, într-o lume puternic tehnologizată, acest rol nu mai poate fi îndeplinit la fel de eficient. Tocmai de aceea, afirmă el, responsabilitatea stabilirii cunoștințelor și abilităților esențiale pentru viața în prezent și în viitor revine societății.

„În trecut, părinţii îi învăţau pe copii ce aveau nevoie să ştie pentru a trăi în mediul în care se aflau. Astăzi, acel mediu este societatea tehnologică a ţărilor dezvoltate, şi părinţii nu mai pot anticipa ce competenţe vor fi necesare”, spune Reckase.

Astfel, „societăţile moderne şi-au asumat responsabilitatea de a stabili ce trebuie să ştie copiii pentru a funcţiona în lumea actuală şi viitoare. În practică, asta înseamnă să se determine ce cunoştinţe şi abilităţi sunt necesare şi, la fel de important, în ce cantitate”.

Prin urmare, conținutul și volumul materiei predate ar trebui stabilite pe baza unor standarde concepute științific, pentru a asigura coerență și echitate în sistemul educațional.

Evaluarea, mai importante decât prezența profesorilor la ore?

În absența unor repere clare, există riscul ca fiecare școală sau profesor să stabilească după propriile criterii ce și cât trebuie învățat, ceea ce poate duce la diferențe semnificative de la o clasă la alta.

„Probabil că intenţiile sunt bune, dar fără o viziune de ansamblu, nu putem avea certitudinea că elevii sunt pregătiţi pentru a deveni membri activi ai societăţii”, a explicat el.

Întrebat dacă absența unor standarde clare și bine definite are un impact asupra performanțelor slabe ale elevilor români la testările internaționale, precum PISA, profesorul a oferit un răspuns ferm.

„Standardele de evaluare oferă direcţie şi claritate în procesul educaţional. Ele indică nu doar ce trebuie atins, ci şi nivelul minim de competenţă acceptabil”.

De ce ar fi nevoie de o reformă

Evaluarea modernă se bazează pe principii științifice solide, dezvoltate încă din secolul XX. Potrivit profesorului Mark Reckase, două elemente esențiale definesc acest tip de evaluare: testarea pe baza unui eșantion reprezentativ de sarcini și interpretarea performanței elevului. În acest model, fiecare elev este plasat pe o „scară a competențelor”, care indică precis nivelul la care se află în procesul de învățare.

„Ambele idei pot fi susţinute prin instrumente statistice şi matematice sofisticate, care permit reprezentarea performanţei elevilor pe o scală clar definită a realizărilor”, a adăugat el.

În opinia profesorului Mark Reckase, colaborarea cu experții din România va reprezenta o experiență de învățare valoroasă pentru ambele părți implicate.

„Încep acest proiect cu dorinţa de a învăţa cât mai multe despre sistemul educaţional din România, pentru a putea adapta metodele utilizate în alte părţi ale lumii la specificul local. Am lucrat anterior în proiecte internaţionale şi am învăţat că fiecare ţară are un sistem educaţional unic. Scopul va fi să modificăm sau să adaptăm abordări care s-au dovedit eficiente în alte ţări, astfel încât să răspundă cerinţelor specifice ale sistemului românesc de educaţie”, a mai spus el, potrivit News.ro.

Cine este Mark Reckase

Profesorul dr. Mark Reckase este o personalitate de referință la nivel internațional în domeniul psihometriei și al evaluării educaționale. Este profesor emerit la Universitatea de Stat din Michigan și fost președinte al National Council on Measurement in Education (NCME), una dintre cele mai prestigioase organizații din lume dedicate evaluării standardizate.

Considerat un pionier al testării adaptive computerizate și al teoriei răspunsului la itemi multidimensionali, profesorul Reckase a jucat un rol esențial în dezvoltarea cadrului teoretic pentru stabilirea standardelor în psihometrie.

Cu o carieră de peste patru decenii, el a contribuit semnificativ la avansarea cercetării și practicii în testarea educațională. De-a lungul anilor, profesorul a colaborat cu OECD și UNESCO în proiecte privind măsurarea performanței elevilor și definirea unor cadre comune de evaluare. De asemenea, el a oferit consultanță în implementarea testărilor standardizate în diverse țări din Europa, Asia și America Latină.