Câciu: Ce spune Dogioiu despre plafonarea adaosului comercial la alimente nu are nicio valoare

Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, a transmis că în coaliție nu s-a luat nicio hotărâre privind plafonarea adaosului comercial la alimente și a criticat declarațiile purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioanei Dogioiu, pe care le consideră nefondate:

„Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai coaliției de Guvernare, dar și de miniștri din Guvern, a se vedea declarația lui Miruță, doamna Dogioiu a vorbit despre coaliția de Guvernare, for în care nu are niciun rol”.

Câciu a mai scris pe pagina sa de Facebook că Dogioiu poate vorbi despre Ilie Bolojan doar în calitatea acestuia de premier: „Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Nu poate vorbi decât în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coaliției.

Doamna Dogioiu poate vorbi despre Bolojan doar în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre coaliția de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al coaliției. În coaliție nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”.

Fostul ministru de Finanțe susține că plafonarea adaosului comercial la alimente este necesară pentru reducerea inflației: „În esență, având în vedere însă că Ilie Bolojan a reușit să crească inflația cu 73,7% în doar două luni, de la 5,7% la 9,9% (plus 4,2 puncte procentuale), se impune ca măsura să continue cel puțin până când inflația ajunge sub 5%. Oricine vă spune că nu a funcționat măsura, minte de rupe. Sau, mai știi, un pic influențat (a se înțelege inclusiv interesat material) de marii jucători care vor să jupoaie săracii!”