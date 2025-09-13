Radu Miruță, ministrul Economiei, ultimele calcule despre plafonarea prețurilor: Guvernul nu face minuni

Decizia privind eliminarea sau prelungirea plafonării prețurilor la alimente va fi luată doar în cadrul coaliției, prin vot unanim, și va depinde exclusiv de situația bugetară prezentată de Ministerul Finanțelor, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruță.

Ministrul a mai spus că niciuna dintre măsurile adoptate de coaliția de guvernare până acum nu a fost decisă fără consensul tuturor partidelor din alianță.

Vă spun un singur lucru, care este sfânt, și care ține această coaliție. Deciziile, prin protocol, sunt luate doar cu unanimitate. Dacă USR nu vrea, dacă PSD s-ar opune în coaliție și nu la televizor, nicio decizie luată până acum nu ar fi putut să fie luată, a explicat Miruță, la un post TV.

Acesta a respins și speculațiile legate de reforma în administrație, precizând că discuțiile despre concedierea a 45% dintre angajați sunt „un narativ neadevărat”. „Nu poți să fii șef la un om, trebuie să fii șef la minim 10 oameni”, a adăugat ministrul.

Întrebat despre legătura dintre plafonarea prețurilor și veniturile bugetare, Miruță a arătat că totul depinde de calculele Ministerului Finanțelor.

„Singurele argumente sunt banii în buget și disponibilitatea, capacitatea Ministerului Finanțelor de a închide bugetul cu banii pe care îi adună. Dacă există bani, Guvernul să fie relaxat cu toate aceste cheltuieli. Dacă nu există bani, trebuie să ne uităm la deciziile cele mai raționale, pentru a nu ajunge într-o situație și mai grea”, a spus acesta.

Miruță a explicat și că efectele unor măsuri fiscale recente se vor vedea abia în a doua parte a anului viitor: „Modifici fiscalitatea acum, iar banii încep să se adune în buget cu inerție. Durează până când taxele suplimentare se întorc la bugetul de stat.”

Ministrul Economiei a precizat că, în acest moment, în cadrul coaliției nu a avut loc o discuție formală privind prelungirea sau eliminarea plafonării prețurilor la alimente.

„În mod normal, dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție. Care până acum nu a fost, din informațiile mele”, a precizat el.

Miruță a recunoscut că populația resimte impactul măsurilor luate de Guvern, însă a insistat că obiectivul coaliției este să minimizeze efectele negative.

„S-a format acest Guvern când România era în mijlocul unui lac. Ca să străbați lacul ăsta pentru a ajunge la mal, tot prin apă trebuie să mergi. Nu există o minune pe care Guvernul să o obțină apăsând un buton și de a doua zi să rezolve toate aceste probleme. Încercăm să luăm cele mai puțin afectante măsuri pentru populație, dar sigur că sunt măsuri care afectează și oamenii”, a conchis ministrul.