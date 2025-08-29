Politica Bujduveanu cere coaliției de guvernare candidat comun pentru PMB







Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat joi, într-o intervenție la Antena 1, că cel mai potrivit candidat pentru Primăria Generală a Municipiului București ar trebui să fie susținut de coaliția de guvernare.

Liberalul subliniază că orașul nu trebuie „salvat”, ci guvernat, iar înainte de a stabili un nume, partidele ar trebui să cadă de acord asupra unui plan concret pentru Capitală.

Primarul interimar a subliniat că prioritățile politice ar trebui să fie altele decât luptele interne pentru desemnarea unui candidat. În opinia sa, proiectele pentru București trebuie să primeze în fața strategiilor electorale și a disputelor dintre partide.

Acesta a adăugat că o candidatură susținută unitar de partidele din actuala coaliție ar putea oferi stabilitate și coerență în deciziile viitoare pentru oraș.

Întrebat despre posibilitatea de a candida la Primăria Capitalei, Bujduveanu a precizat că PNL nu a discutat încă oficial această temă, iar în prezent nu există o decizie finală privind calendarul alegerilor sau strategia comună a partidelor din coaliție.

„Partidul Național Liberal este un partid serios, iar când ia o decizie, toată lumea se aliniază. Astăzi, la nivel de conducere, nu am discutat și nu am tranșat problema candidaturilor. Dacă mă întrebați pe mine, cred că candidatul pentru București trebuie să fie de la coaliția care guvernează astăzi țara”, a explicat primarul interimar.

El a adăugat că susținerea comună a PNL, PSD, USR și UDMR ar reprezenta cea mai bună soluție pentru ca orașul să beneficieze de o administrație stabilă.

Stelian Bujduveanu a avertizat că fragmentarea sprijinului politic poate conduce la instabilitate și la blocarea unor proiecte importante pentru Capitală. El a făcut apel la unitate în interiorul coaliției de guvernare.

„Aseară am văzut un exemplu de extremism pe străzile Bucureștiului. Asemenea comportamente vor fi doar amplificate în perioada următoare. Dacă noi nu suntem spate în spate, vorbim despre Primăria Capitalei, despre cel mai important oraș al României, unde se generează 30% din PIB-ul național. Nu putem să pierdem timpul în lupte politice sterile, altfel nu am înțeles nimic din ultimul an”, a afirmat Bujduveanu.

Primarul interimar consideră că desemnarea unui candidat înainte de stabilirea unei strategii clare pentru București ar fi o greșeală repetată, care ar putea să se întoarcă împotriva partidelor.