Social Centrul Capitalei se transformă. CGMB a pus pe ordinea de zi Esplanada







Consiliul General al Municipiului București (CGMB) va discuta vineri, 29 august 2025, includerea pe ordinea de zi suplimentară a unui proiect de hotărâre privind transferul terenului către Primăria Capitalei, în vederea implementării unui amplu proiect de regenerare urbană.

Esplanada de pe Bulevardul Unirii, una dintre cele mai valoroase zone ultracentrale ale Bucureștiului, aflată în paragină de peste 35 de ani, revine pe agenda autorităților.

Suprafața vizată are 45.008 de metri pătrați și se află în imediata vecinătate a Bibliotecii Naționale. În perioada comunistă, acest teren fusese desemnat de Nicolae Ceaușescu pentru construcția unui nou sediu al Operei Naționale, însă, după turnarea fundației, lucrările au fost oprite definitiv odată cu Revoluția din 1989.

De atunci, terenul a rămas într-o stare de degradare accentuată, fiind nefolosit, cu porțiuni abandonate, vegetație necontrolată și o lipsă totală de funcționalitate urbană. Specialiștii consideră că Esplanada reprezintă una dintre ultimele mari oportunități de dezvoltare urbană integrată din centrul Bucureștiului.

Potrivit proiectului de hotărâre, terenul va trece din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București, fiind administrat direct de Primăria Generală.

Conform documentației, terenul va fi utilizat exclusiv pentru proiecte de interes public municipal, în conformitate cu programul de reconversie funcțională stabilit prin HG 592/2019. Finanțarea ar urma să fie asigurată din bugetul local, dar și din fonduri europene sau alte surse legal constituite, ceea ce ar putea reduce presiunea pe resursele financiare ale Capitalei.

După finalizarea procedurii de transfer, Primăria Capitalei intenționează să lanseze un concurs internațional de soluții de arhitectură și urbanism, pentru a identifica cea mai potrivită variantă de dezvoltare integrată a zonei.

Prin această inițiativă, autoritățile își propun să aducă la București proiecte inovatoare, bazate pe experiența orașelor europene care au transformat spații abandonate în centre culturale, comerciale și recreative moderne. Obiectivul principal este crearea unui nou pol urban, care să integreze funcțiuni multiple, de la cultură și educație, până la mobilitate și spații verzi.

Conform referatului de aprobare, terenul Esplanadei este considerat una dintre cele mai valoroase proprietăți publice ale statului. Planurile preliminare vizează un proiect amplu de regenerare urbană, care ar putea include:

Ansambluri culturale și educaționale , precum centre expoziționale, muzee interactive și huburi de învățare;

Clădiri administrative și medicale , pentru a deservi nevoile Capitalei în ceea ce privește serviciile publice și sănătatea;

Infrastructură sportivă și civică , cu spații destinate activităților comunitare;

Rețele de spații publice – piețe, parcuri, promenade, trasee pietonale și velo, menite să conecteze zona cu Bulevardul Unirii și cu arterele adiacente;

Soluții moderne de mobilitate urbană , inclusiv stații de transport public integrate, parcări subterane și piste pentru biciclete;

Clădiri cu performanță energetică ridicată, construite pe baza standardelor europene de sustenabilitate și arhitectură modernă.

Autoritățile speră să creeze un nou punct de referință pentru București, cu accent pe funcționalitate, estetică și eficiență energetică.

În prezent, terenul se află în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a rămas neutilizat timp de peste trei decenii.

Poziționarea sa ultracentrală, în imediata apropiere a unor obiective importante precum Biblioteca Națională și Palatul Parlamentului, îi conferă un potențial urbanistic uriaș.

După votul din Consiliul General al Municipiului București, dacă proiectul este aprobat, urmează: