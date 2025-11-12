Bonusuri salariale tăiate în DNA și DIICOT. Decizie de la Înalta Curte

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că ofițerii de poliție judiciară detașați în structurile DNA și DIICOT nu vor mai primi gradațiile salariale acordate polițiștilor MAI pe perioada detașării. Decizia, pronunțată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept și publicată în Monitorul Oficial nr. 1043/12 noiembrie 2025, are aplicabilitate imediată și obligatorie în toate instanțele din țară.

Hotărârea vine ca răspuns la litigii care au apărut în mai multe tribunale, unde polițiști detașați solicitau recalcularea salariilor pentru a include sporuri și gradații din vechimea ca polițiști. Prin decizie, ÎCCJ clarifică modul în care salariile trebuie calculate și stabilește reguli uniforme pentru întreaga țară.

Conform deciziei, pe durata detașării, polițiștii judiciari din DNA și DIICOT sunt remunerați după grila salarială destinată magistraților, adică la nivelul indemnizației pentru procurori în funcție de vechime, cu sporurile prevăzute în aceeași grilă. Gradațiile specifice polițiștilor MAI nu se aplică, ceea ce înseamnă că nu mai există cumul între cele două sisteme.

ÎCCJ subliniază că legea nu permite combinarea regimurilor salariale distincte: gradațiile din Anexa VI se aplică salariului de polițist, în timp ce salariile detașaților se stabilesc după Anexa V (Justiție). Orice interpretare contrară este considerată nelegală.

Ofițerii detașați își păstrează vechimea în muncă ca polițiști, ceea ce contează pentru promovarea ulterioară în MAI sau pentru alte drepturi legale. Totuși, această vechime nu se transformă în gradații salariale pe perioada detașării în DNA sau DIICOT.

Aceasta este o clarificare importantă, care se aliniază cu o decizie anterioară a ÎCCJ (Decizia nr. 31/2021), conform căreia detașarea nu generează vechime în funcția de magistrat, ci doar vechime în muncă.

Dacă venitul calculat în regimul Justiție este mai mic decât salariul ce ar fi fost obținut în MAI (cu gradații), polițiștii detașați pot opta să fie plătiți conform Anexei VI, iar diferența este suportată de instituția de proveniență. Aceasta nu înseamnă cumularea regimurilor, ci alegerea celei mai avantajoase opțiuni.

Decizia ÎCCJ a fost luată după mai multe sesizări ale tribunalelor, care reclamau practici neunitare în aplicarea legii pentru ofițerii detașați. Curtea a stabilit o interpretare clară și obligatorie, eliminând disputele din instanțe și asigurând predictibilitate în modul de calcul al salariilor.

Hotărârea are mai multe efecte: uniformizează calculul salariilor în DNA și DIICOT, clarifică granița între regimul Justiție și regimul MAI, reduce litigiile privind plata gradațiilor, oferă predictibilitate pentru bugetele instituțiilor. Polițiștii detașați vor primi un singur salariu și pot opta pentru salariul MAI dacă este mai avantajos.

Decizia nr. 295/2025 se aplică tuturor instanțelor și situațiilor viitoare similare de la data publicării în Monitorul Oficial.