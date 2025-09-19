Retailerii, sceptici față de plafonarea adaosului, dar acceptă decizia Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a discutat, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România despre plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare. „Reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului”, a transmis Guvernul, într-un comunicat.

Bolojan s-a întâlnit, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România pentru consultări privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

La finalul întâlnirii, reprezentanții comercianților nu au făcut declarații publice, iar Guvernul a transmis un comunicat. Potrivit Executivului, retailerii au precizat că nu susțin intervenția statului în economie.

Discuțiile au vizat și promovarea produselor românești. Reprezentanții retailerilor au declarat că sprijină promovarea producătorilor locali pe piețele externe, în condiții de competitivitate. Totodată, au subliniat că România trebuie să își dezvolte producția internă de alimente.

„În colaborare cu mediul de afaceri, vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români”, a spus Bolojan.

După consultările de astăzi, urmează noi discuții politice, iar abia apoi se va decide dacă plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită sau nu. „Aici se pune problema să avem argumente raţionale, să vedem care sunt datele care fundamentează o astfel de decizie. Astfel de decizii nu le luăm pe picior”, a mai spus premierul joi seară.

Până la 30 septembrie, adaosul comercial este plafonat la maximum 5% pentru 17 categorii de produse și alimente:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

Magiun până la 350 grame;

Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

Smântână- 12% grăsime

Unt până la 250 grame

Făină albă de grâu „000” până la 1 kg

Mălai până la 1 kg

Ouă de găină calibrul M

Ulei de floarea-soarelui până la 2 l

Zahăr alb tos până la 1 kg

Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.

Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.

Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.

Cartofi proaspeţi albi vrac

Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.

Plafonarea adaosului comercial a fost introdusă pentru prima dată în iunie 2023, pe vremea când premier era Marcel Ciolacu (PSD).