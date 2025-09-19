UE deschide piața. Șapte produse agricole din Moldova vor intra fără taxe vamale

Republica Moldova. Producătorii agricoli din Republica Moldova vor putea exporta șapte produse strategice prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri, fără taxe vamale către statele Uniunii Europene. Consiliul UE a adoptat joi, 18 septembrie, poziția oficială pe care o va susține în cadrul Comitetului de Asociere UE – Moldova. Astfel deschizând calea spre liberalizarea completă a accesului acestor produse pe piața comunitară.

Măsura marchează trecerea de la regimul temporar de liberalizare aplicat unilateral de Bruxelles, începând cu iulie 2022, la un cadru stabil pentru mediul economic moldovenesc. Potrivit explicațiilor oficiale, scopul este de a oferi claritate și siguranță producătorilor și exportatorilor din ambele părți. Astfel protejând în același timp sectoarele agricole sensibile din UE.

„Această tranziție are rolul de a consolida relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. De asemenea și de a asigura o piață previzibilă pentru agricultori”, se menționează într-un comunicat european.

Accesul extins pe piața europeană va fi însoțit de clauze stricte de salvgardare, pentru a evita distorsiunile pieței interne a UE. Totodată, Republica Moldova se angajează să alinieze standardele agroalimentare la cele europene. Proces care trebuie finalizat treptat până în anul 2027.

Decizia va fi oficializată prin Comitetul de Asociere UE – R. Moldova, în baza articolului 147(4) al Acordului de Asociere, care prevede revizuirea și extinderea liberalizării comerciale.

Măsura se înscrie într-un cadru mai amplu de sprijin pe care Uniunea Europeană îl oferă Republicii Moldova, atât ca răspuns la efectele războiului din Ucraina. De asemenea și în sprijinul parcursului său european.

Acordul de Asociere, semnat în 2014 și intrat în vigoare în 2016, prevede Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC). Lucru care oferă un acces mai larg pe piața UE și susține adaptarea la regulile europene.

Datele Biroului Național de Statistică arată că, doar în perioada ianuarie – iulie 2025, exporturile moldovenești către statele membre ale Uniunii Europene au însumat 1,2 miliarde de dolari. Ceea ce reprezintă 66,3% din totalul vânzărilor externe.