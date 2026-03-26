Bogdan Comaroni: O să vină o criză de n-o să avem aer. Vor mai începe războaie”

Perspective sumbre se văd în viitorul apropiat, din cauza conflictelor majore. Criza economică ce bate la ușă, un subiect dezbătut, joi, în podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, la care au participat Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră.

Războiul din Ucraina și cel din Iran au creat mari probleme la nivel mondial, cele două conflicte venind după un alt necaz major, pandemia de coronavirus. Bogdan Comaroni este de părere că va urma o criză fără precedent și sunt mari șanse ca și alte războaie să izbucnească în viitorul apropiat.

„O să vină o criză de n-o să avem aer. Deci după mine, ăștia, deși închipuie că războiul ăsta din Iran se termină și e gata, e făcut să se termine, se înșală. Or să mai înceapă și altele. Iar au încercuit chinezii Taiwanul acolo, sunt 26 de nave, deci e cu festival. Numai prin criza asta pot să-și pună în aplicare tot ceea ce vor. Să dea Dumnezeu să nu se întâmple ce zic eu. Deci după ce au făcut antrenamentul pe pandemie, o să vedeți antrenamentul la vreo trei ani, așa, până în 2030”, a spus Comaroni.

Jurnalistul a explicat că totul pleacă de la combustibil. Pentru că o penurie va duce la agravarea situației economice globale. „Recunosc că eu nu m-am gândit, combustibilul e cea mai bună metodă pentru punerea în aplicare a programului de care tot vorbeam, de cea de-a patra industrializare. Cu tot ce înseamnă transumanezi, cu tehnocrație, toate la un loc pornesc de la combustibil.

Deci dacă de mâine faceți un exercițiu de imaginație, să zicem, nu că nu mai se scumpește benzina sau dieselul și nu se mai găsește. E penurie. Deci stai cu banii îmbunătăți. Vreau să-mi iau și eu să mă duc, nu știu, 10 kilometri să merg cu mașina. Nu se va mai găsi, practic”, a mai afirmat invitatul lui Robert Turcescu.

Bogdan Comaroni acuză că premierul Ilie Bolojan are voit o politică dezastruoasă în această perioadă alarmantă. „Domnul Bolojan produce și accentuează mai departe criza asta de combustibil, pentru că e pus să facă asta, e pus să ne asasineze.”