Maia Sandu: Ne pregătim pentru cele mai proaste scenarii

Republica Molodva. Evoluțiile de pe piața energetică internațională pun Republica Moldova într-o situație tot mai fragilă, iar autoritățile avertizează că impactul asupra economiei ar putea deveni major dacă tendințele actuale continuă. După ședința Consiliului Național de Securitate, președinta Maia Sandu a descris contextul drept foarte îngrijorător și a subliniat că statul se pregătește inclusiv pentru cele mai dificile scenarii.

Potrivit șefei statului, diferența dintre o criză de scurtă durată și una prelungită este esențială pentru modul în care vor fi resimțite efectele în economie și în gospodării.

„Am analizat potențialele scenarii, pentru că este o situație diferită dacă criză prețurilor și criză energetică în general, a petrolului și a gazelor, se va încheia în câteva săptămâni și este cu totul altă situație dacă această criză va dura luni de zile. gaze naturale, evident creșterea prețurilor ne afectează și la nivel de gospodării, și la nivel de economie”, a afirmat Maia Sandu.

Autoritățile speră că situația se va stabiliza într-un termen cât mai scurt, însă, în paralel, sunt analizate și scenarii mai pesimiste.

„Așa cum știți, avem o formulă sau un mecanism de formare a prețului care presupune o tranziție mai lentă la prețul de piață, deci timp de 14 zile, și asta ne ajuta într-un fel să evităm volatilitatea extremă, însă nu înseamnă că, la un moment dat, prețurile nu vor ajunge la prețul mondial”, a spus șefa statului.

În ceea ce privește măsurile de sprijin, președinta a menționat că Guvernul a aprobat deja un program de rambursare a accizei pentru agricultori, în valoare de peste 100 de milioane de lei. În perioada următoare, Executivul urmează să analizeze și alte soluții pentru a reduce presiunea asupra economiei.

Totuși, Maia Sandu a recunoscut că statul nu va putea acoperi integral pierderile generate de această criză.

„Pe termen mediu și lung, soluția este în continuarea independenței energetice, prin sporirea capacităților de producere a energiei regenerabile, reducerea consumului prin proiecte de eficiență energetică și electrificare.”

Potrivit acesteia, în cazul în care criza globală se va prelungi, măsurile vor fi ajustate în funcție de evoluții.

„Trăim într-o lume foarte incertă și trebuie să devenim rezilienți nu doar pe plan democratic, ci și pe plan economic. Să știm că crizele pot veni peste noapte și pot veni de foarte departe sau de foarte aproape.”

Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, a generat o criză pe piața internațională a resurselor energetice, iar Republica Moldova resimte direct aceste efecte, fiind dependentă de importuri.

În mai puțin de trei săptămâni, prețul motorinei a crescut cu aproximativ 8 lei pe litru, iar cel al benzinei cu peste 4 lei.

Pentru data de 24 martie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețuri plafon de 29,81 lei/litru pentru motorină și 28,88 lei/litru pentru benzină.