Biletele comune STB-Metrorex, mai scumpe începând de astăzi







Prețul biletelor comune pentru transportul cu STB și Metrorex a crescut începând de astăzi, se arată pe site-ul Metrorex. Majorarea vizează călătoriile combinate, care includ atât transportul de suprafață, cât și metroul, iar creșterea este de aproximativ 40% față de tarifele actuale.

Astfel, de astăzi, o călătorie combinată va costa 7 lei, față de 5 lei anterior, iar pachetul de 10 călătorii ajunge la 59 de lei, în loc de 45 de lei. Abonamentele metropolitane comune pentru STB și Metrorex urcă la 160 de lei, de la 140 de lei.

La începutul acestui an, prețul abonamentului lunar la metrou a urcat de la 80 la 100 de lei. Tot atunci, biletul pentru o călătorie a crescut de la 3 lei la 5 lei, majorare aplicată doar transportului cu metroul, fără legătură cu cel de suprafață.

Autoritățile explică această creștere prin faptul că majorarea tarifelor la metrou, aplicată de la 1 ianuarie, nu a inclus atunci și cardul de călătorie metropolitană integrată.

Autoritățile precizau atunci că, în ultimii patru ani, gradul de subvenționare a transportului cu metroul a scăzut de la 57,35% în 2021 la aproximativ 50,14% în 2024, cu excepția anului 2022, când a ajuns la 66,51%.

„În scopul îmbunătățirii permanente a rezultatului exercițiului financiar, respectiv al micșorării diferenței dintre venituri și cheltuieli, legiuitorul a dat posibilitatea companiei ca, periodic, să facă ajustări ale tarifelor de călătorie cu metroul cu respectarea unor condiții minime impuse”, au mai transmis reprezentanții Metrorex, la finalul anului trecut.