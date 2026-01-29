Aderarea României la zona euro. Băsescu: Dragnea Ciucă și Ciolacu au făcut un dezastru

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că România a ratat momentul favorabil pentru aderarea la zona euro, iar efectele politicilor bugetare din ultimii ani au adus economia într-o situație extrem de dificilă. „În 2014 – acesta a fost obiectivul măsurilor dure luate în 2009 și 2010 – îndeplineam toate criteriile de intrare în anticamera euro”, a spus acesta, la un post TV.

Băsescu a susținut că România îndeplinea criteriile necesare pentru a intra în etapa premergătoare adoptării monedei euro în anul 2014, ca urmare a măsurilor economice adoptate în perioada 2009-2010.

„Din păcate, apoi au curs abaterile și lipsa de capacitate de a menține situația în care eram la finele lui 2014. Au început pomenile electorale, a venit și Daddy (Liviu Dragnea) cu ce e creștere economică să fie și în buzunarul cetățeanului, apoi au venit Ciucă și Ciolacu și au făcut un dezastru și am ajuns unde suntem”, a spus acesta, la B1 TV.

Fostul președinte a arătat că o eventuală reluare a dezbaterii privind aderarea la zona euro ar trebui să fie însoțită de măsuri rapide, care să readucă România în parametrii stabiliți prin criteriile de convergență de la Maastricht.

„Dacă acest subiect vine în dezbatere, ar fi bine să ne grăbim să adoptăm soluții care să ne aducă în criteriile de la Maastricht, care sunt patru. Ele se mai numesc și criterii de convergență”, a explicat acesta.

Criteriile vizează menținerea inflației la un nivel scăzut, limitarea datoriei publice la cel mult 60%, un deficit bugetar de maximum 3% și asigurarea unui curs de schimb stabil, asociat cu prețuri stabile.

Băsescu a atras atenția și asupra costurilor tot mai mari generate de împrumuturile statului, afirmând că nivelul dobânzilor pune o presiune semnificativă pe buget.

„Eu n-aș vrea să fac azi o analiză, dar suntem într-o situație extrem de dificilă. Anul trecut am plătit vreo 11 miliarde numai dobânzi, dar nu vreau să pronunț încă cifra pe anul ăsta că n-am încă certitudini, dar va fi îngrozitor. Echivalentul banilor pe care-i primim de la UE îi dăm pe dobânzi, pentru niște împrumuturi care s-au făcut electoral. Am distrus țara electoral”, a mai explicat fostul șef de stat.