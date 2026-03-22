Bărbat atacat de urs în Mureș. Victima a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital

Un bărbat de 58 de ani a fost rănit după ce a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din județul Mureș, incidentul având loc duminică, în jurul prânzului. Victima a fost găsită conștientă de echipele de intervenție, însă cu răni serioase, fiind transportată de urgență la spital, anunță ISU Mureș.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș a anunțat că pompierii din Miercurea Nirajului au fost solicitați să intervină în jurul orei 12:30, într-o pădure situată între localitățile Torba (comuna Măgherani) și Abud (comuna Ghindari). La locul incidentului au fost mobilizate o ambulanță SMURD și elicopterul SMURD de la Brașov, pentru acordarea rapidă a primului ajutor și transportul victimei. La sosirea echipajelor, bărbatul era conștient și se afla singur în momentul atacului.

Evaluarea medicală a arătat că victima a suferit răni serioase în urma atacului.

După acordarea primelor îngrijiri, bărbatul a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la UPU Târgu Mureș.

Incidentul vine la scurt timp după ce vicepremierul Tanczos Barna a anunțat adoptarea în Senat a unei inițiative privind gestionarea populației de urs brun.

”La iniţiativa UDMR, Senatul a votat dublarea cotei de recoltare pentru gestionarea populaţiei de urs brun. Evaluarea genetică finalizată anul trecut a confirmat ceea ce am semnalat constant în ultimii ani: suprapopularea periculoasă a urşilor, extinderea habitatului acestora şi necesitatea unor intervenţii preventive”, a anunțat vicepremierul.

Proiectul legislativ urmează să fie analizat de Camera Deputaților. Conform inițiativei, ar urma să fie stabilită o cotă anuală de intervenție pentru perioada 2026–2027.

”Dacă şi Camera Deputaţilor va aproba iniţiativa legislativă, în perioada 2026–2027 vor putea fi recoltaţi anual, în scop preventiv, 859 de urşi bruni”, anunţă Tanczos Barna.

Propunerea a fost adoptată de Senat pe 18 martie, cu 69 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 17 abțineri, în timp ce un senator nu a votat.

Discuțiile privind intervențiile asupra populației de urși sunt susținute și de datele oficiale prezentate de Ministerul Mediului. Potrivit analizelor genetice realizate în 2025, populația de urs brun din România este estimată, într-un scenariu conservator, între 10.657 și 12.787 de exemplare, cu un nivel ridicat de diversitate genetică.