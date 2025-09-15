International

Băiat din Viena, atacat de trei imigranți sirieni adolescenți

Comentează știrea
Băiat din Viena, atacat de trei imigranți sirieni adolescențistop.violenta / Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Un incident violent a avut loc sâmbătă în cartierul Fünfhaus din Viena, unde un băiat de 12 ani a fost atacat de trei adolescenți sirieni, potrivit Parchetului Public.

Victima a fost lovită și i-au fost furate numerar, un lănțișor și o vestă. Din fericire, rănile suferite au fost minore, dar situația a creat îngrijorare în comunitate.

Suspecții incidentului din Viena, identificați rapid

Potrivit autorităților, suspecții, cu vârstele de 13, 14 și 15 ani, au fost identificați rapid de către victimă în cadrul anchetei poliției.

Echipele de intervenție i-au localizat la scurt timp într-un centru rezidențial pentru adolescenți, unde fuseseră anterior raportați ca dispăruți.

Emil Săndoi, campion cu Universitatea Craiova în 1991: Echipa de azi e marea favorită la titlu
Emil Săndoi, campion cu Universitatea Craiova în 1991: Echipa de azi e marea favorită la titlu
Fiul lui Ilie Dumitrescu, noi probleme cu legea. E căutat de poliție
Fiul lui Ilie Dumitrescu, noi probleme cu legea. E căutat de poliție

„Investigațiile au decurs rapid, iar identificarea suspecților a fost posibilă grație colaborării victimei și a comunității locale”, au declarat reprezentanții Poliției din Viena.

Măsuri legale și custodie

Pe baza instrucțiunilor Parchetului Public din Viena, cei trei adolescenți, considerați responsabili penal în baza vârstei lor, au fost plasați în custodie și internați într-un centru de detenție juvenilă.

Victima a fost predată unui tutore legal, asigurându-se astfel că se află sub protecția statului.

justitie

justitie / sursa foto: arhiva EVZ

Acest caz atrage atenția asupra implicării minorilor în infracțiuni și asupra măsurilor speciale prevăzute de lege pentru astfel de situații.

Autoritățile subliniază că intervenția rapidă și identificarea suspecților au fost esențiale pentru siguranța comunității.

Context de violență la Viena

Atacul din Fünfhaus survine într-o săptămână marcată de alte incidente violente în Viena.

La începutul săptămânii, o fată de 16 ani a fost rănită într-un atac cu cuțitul în apropierea unei școli din Brigittenau, ceea ce a dus la o amplă operațiune a poliției. Într-un alt caz separat, o femeie de 25 de ani a fost găsită rănită grav în urma unui alt atac cu cuțitul.

Autoritățile continuă să investigheze ambele incidente, iar experții în siguranță publică fac apel la vigilența cetățenilor.

„Este important ca comunitatea să raporteze orice comportament suspect și să colaboreze cu forțele de ordine pentru a preveni escaladarea violenței”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:06 - Emil Săndoi, campion cu Universitatea Craiova în 1991: Echipa de azi e marea favorită la titlu
14:57 - Aderare la OCDE, fundamentală pentru viitorul României. Mesaj transmis de Nicușor Dan
14:44 - Fiul lui Ilie Dumitrescu, noi probleme cu legea. E căutat de poliție
14:33 - Câți bani au primit Catinca și Calina la Asia Express. Au făcut circ, dar s-au îmbogățit
14:25 - Rusia susține că e în război cu NATO și că ar fi un lucru evident
14:15 - Băiat din Viena, atacat de trei imigranți sirieni adolescenți

HAI România!

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Proiecte speciale