Social

Un elev de 13 ani a murit fulgerător la școală. Cauza decesului va fi stabilită după efectuarea necropsiei

Comentează știrea
Un elev de 13 ani a murit fulgerător la școală. Cauza decesului va fi stabilită după efectuarea necropsieiAmbulanță și poliție. Sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Un incident tragic a avut loc într-o unitate de învățământ, unde un elev în vârstă de 13 ani s-a prăbușit după ce i s-a făcut rău la școală și a murit. Minorul a fost preluat de echipajele de intervenție, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, a fost declarat mort, transmite IPJ Maramureș.

Un elev de 13 ani a murit la școală. Cauza decesului va fi stabilită după efectuarea necropsiei

Poliția a demarat o serie de verificări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs decesul. Potrivit primelor informații, nu există indicii care să ridice suspiciuni cu privire la o posibilă moarte violentă. Cauza exactă a decesului va fi determinată în urma efectuării necropsiei de către medicii legiști.

Incidentul tragic a avut loc vineri, 12 septembrie, în jurul orei 15:00, la o unitate de învățământ din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș. Poliția a fost sesizată prin apel la numărul unic de urgență 112 despre faptul că un elev a leșinat în timpul programului școlar.

„Vineri, 12 septembrie, în jurul orei 15.00, poliţiştii au fost sesizaţi prin numărul de urgență 112 că la o unitate şcolară din localitatea Băiţa de Sub Codru un elev a leşinat”, a transmis IPJ Maramureș.

Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI
Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI
Mișcare de amploare a NATO. Consolidarea flancului estic, amenințat de Rusia
Mișcare de amploare a NATO. Consolidarea flancului estic, amenințat de Rusia
Elevi

Un elev de 13 ani a murit la școală. Sursa foto: Pixabay

În ciuda eforturilor depuse de medici, a fost declarat decesul copilului

La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, care au identificat un minor în vârstă de 13 ani. Echipajele medicale sosite în sprijin au inițiat de urgență manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul copilului.

Cazul a fost preluat de autoritățile competente, iar cercetările continuă pentru a fi stabilite circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Informația a fost confirmată de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Secţiei 3 de la Poliţia Rurală Fărcaşa care au identificat un minor de 13 ani, iar echipajele medicale în ciuda manevrelor de resuscitare pe care le-au efectuat au constatat decesul acestuia”, a mai transmis printr-un comunicat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:39 - „Nu suna direct niciodată”. Cum descrie Victor Ciutacu relația cu Dan Voiculescu și „marea familie” Intact
21:34 - Dan Constantin preia prerogativele de președinte UZPR după decesul lui Sorin Stanciu
21:26 - Ilie Bolojan a publicat lista cu proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR
21:17 - Soțul Prințesei Beatrice reinventează luxul. Primul avion privat e spectaculos
21:11 - Forța de muncă în agricultură, o provocare majoră pentru economia României
20:58 - Primul ministru virtual din lume, în Albania. Ce minister va fi condus de AI

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale