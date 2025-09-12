Un elev de 13 ani a murit fulgerător la școală. Cauza decesului va fi stabilită după efectuarea necropsiei

Un incident tragic a avut loc într-o unitate de învățământ, unde un elev în vârstă de 13 ani s-a prăbușit după ce i s-a făcut rău la școală și a murit. Minorul a fost preluat de echipajele de intervenție, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, a fost declarat mort, transmite IPJ Maramureș.

Poliția a demarat o serie de verificări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs decesul. Potrivit primelor informații, nu există indicii care să ridice suspiciuni cu privire la o posibilă moarte violentă. Cauza exactă a decesului va fi determinată în urma efectuării necropsiei de către medicii legiști.

Incidentul tragic a avut loc vineri, 12 septembrie, în jurul orei 15:00, la o unitate de învățământ din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș. Poliția a fost sesizată prin apel la numărul unic de urgență 112 despre faptul că un elev a leșinat în timpul programului școlar.

„Vineri, 12 septembrie, în jurul orei 15.00, poliţiştii au fost sesizaţi prin numărul de urgență 112 că la o unitate şcolară din localitatea Băiţa de Sub Codru un elev a leşinat”, a transmis IPJ Maramureș.

La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, care au identificat un minor în vârstă de 13 ani. Echipajele medicale sosite în sprijin au inițiat de urgență manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul copilului.

Cazul a fost preluat de autoritățile competente, iar cercetările continuă pentru a fi stabilite circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Informația a fost confirmată de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Secţiei 3 de la Poliţia Rurală Fărcaşa care au identificat un minor de 13 ani, iar echipajele medicale în ciuda manevrelor de resuscitare pe care le-au efectuat au constatat decesul acestuia”, a mai transmis printr-un comunicat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.