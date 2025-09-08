Social Un biciclist, lovit mortal de o mașină în Capitală







Un biciclist de 59 de ani a fost lovit mortal de un autoturism, duminică noaptea, Bulevardul Regele Mihai I, la intersecția cu Aleea Primo Nebiolo din București, a anunțat Brigada Rutieră.

Potrivit Brigăzii Rutiere, incidentul a fost semnalat în jurul orei 23:30, printr-un apel la numărul de urgență 112. Conducătorul auto, un tânăr de 21 de ani, circula pe Bulevardul Regele Mihai I, în direcția Piața Arcul de Triumf - Piața Presei, la intersecția cu Aleea Primo Nebiolo.

Poliția continuă cercetările pentru a determina cauzele exacte ale accidentului și pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.

„La data de 07.09.2025, în jurul orei 23:30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Bd. Regele Mihai I.

Conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe Bd. Regele Mihai I, dinspre Piaţa Arcul de Triumf către Piaţa Presei, la intersecţia cu Aleea Primo Nebiolo, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroşat un bărbat în vârstă de 59 ani, care se deplasa pe bicicletă”, se arată în comunicatul emis de către Poliţia Rutieră.

Echipele de intervenţie au efectuat manevre de resuscitare la faţa locului, însă, din păcate, nu au reuşit să salveze viața biciclistului, fiind declarat decesul.

În urma incidentului, autorităţile au impus restricţii de trafic pe segmentul de drum de la Piaţa Arcul de Triumf până la Piaţa Presei, pentru a permite desfăşurarea cercetărilor.

Şoferul vehiculului implicat în accident a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, iar rezultatele au arătat că acesta nu se afla sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise. Ancheta este în continuare în desfăşurare, fiind coordonată de poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere.