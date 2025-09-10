Monden Incident grav la Hollywood. Cadavru descoperit în mașina unui faimos rapper







Un cadavru în stare avansată de descompunere a fost descoperit în portbagajul unei Tesla abandonate în cartierul Hollywood Hills din Los Angeles. Mașina, înmatriculată în Texas pe numele artistului în ascensiune D4vd (David Anthony Burke), a fost găsită la un depozit de vehicule după ce muncitorii au sesizat un miros puternic de descompunere.

Autoritățile au confirmat că rămășițele umane erau învelite într-o prelată de plastic, iar identitatea victimei rămâne necunoscută.

D4vd, în vârstă de 20 de ani, a devenit cunoscut în 2022 cu piesa „Romantic Homicide”, care a devenit virală pe TikTok. De atunci, cariera sa a evoluat rapid, iar în aprilie 2025 a lansat albumul său de debut, „Withered”. În prezent, se află în turneul său mondial, cu următoarea oprire programată în Minneapolis. Reprezentanții artistului au declarat că acesta cooperează pe deplin cu autoritățile în cadrul anchetei.

Descoperirea a avut loc la două zile după ce vehiculul a fost ridicat de pe o stradă din Hollywood Hills, fiind abandonat timp de aproximativ cinci zile.

Autoritățile au deschis o anchetă privind moartea suspectă, iar medicul legist a confirmat că victima era o femeie, de aproximativ 1,55 m înălțime, cu păr negru ondulat, purtând o bluză tip tub, colanți negri și având un tatuaj pe degetul arătător drept cu cuvântul „Shhh...”. De asemenea, ea purta o brățară metalică galbenă și cercei cu pietre.

În urma acestui incident, unele branduri care colaborau cu D4vd, precum Hollister și Crocs, au decis să întrerupă campaniile publicitare în care acesta apărea, până la finalizarea anchetei. Cu toate acestea, rapperul a continuat să posteze pe rețelele sociale și să își promoveze turneul, fără a face referire la evenimentul tragic.

Autoritățile din Los Angeles au precizat că ancheta este în curs de desfășurare și că vor colabora cu medicul legist pentru a stabili cauza exactă a morții și pentru a identifica victima. De asemenea, se intenționează audierea persoanelor care ar putea fi legate de acest caz, inclusiv proprietarul vehiculului și orice altă persoană care ar putea avea informații relevante.

În ciuda acestui incident tragic, D4vd a continuat să își desfășoare activitatea profesională, iar fanii săi așteaptă cu nerăbdare următoarele sale concerte. Cu toate acestea, ancheta în curs ar putea aduce noi informații care să clarifice circumstanțele în care a avut loc această tragedie.