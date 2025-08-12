Justitie Fostul judecător Mihai Diaconu, vizat într-un dosar penal, găsit mort sub un pod







Republica Moldova. Fostul judecător Mihai Diaconu a fost găsit mort, împușcat, în zona căii ferate dintre strada Albișoara și Calea Moșilor din Capitală, lângă un pod. Corpul neînsuflețit a fost descoperit de un trecător care a alertat poliția. Primele investigații indică o posibilă sinucidere, dat fiind că lângă cadavru a fost găsită arma sa deținută legal. Medicul legist nu a identificat semne de moarte violentă pe corp.

„Cadavrul a fost depistat de către un trecător care imediat a alertat poliția. În preajma cadavrului a fost depistată o armă”, menționează oamenii legii.

Sursa foto: magistrat.md

Poliția investighează circumstanțele acestui caz, iar versiunea preliminară ar fi că fostul judecător s-a sinucis.

„Un bărbat de 52 ani a fost depistat decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Alături a fost depistată și arma din care s-a tras, pe care acesta o deținea legal. Alte leziuni pe suprafața corpului nu au fost depistate. Versiunea preliminară examinată de oamenii legii este că bărbatul s-ar fi sinucis. Oamenii legii stabilesc, la moment, toate circumstanțele și au dispus o serie de expertize, inclusiv cea medico-legală și balistică”, se mai menționează în comunicat.

La momentul decesului, Mihai Diaconu era vizat în două dosare penale pentru trafic de influență. Unul dintre aceste dosare, transmis în instanță în luna iunie, îl acuză că, în calitate de judecător al Curții de Apel Chișinău, ar fi promis influență asupra unor funcționari pentru facilitarea accesului soției sale la studii în cadrul Institutului Național al Justiției, în schimbul unei sume de bani primite de la un avocat stagiar. Pedepsele prevăzute în acest caz pot ajunge până la șase ani de închisoare.

Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat la începutul lunii iulie raportul negativ al Comisiei de Evaluare Externă, constatând că Mihai Diaconu a picat testul de evaluare, fiind suspendat din funcția de judecător pentru o perioadă de șapte ani. Decizia interzice magistratului să exercite orice funcție publică în această perioadă.

Mihai Diaconu a fost judecător la Curtea de Apel Chișinău din aprilie 2018, iar anterior a activat în Judecătoria sectorului Buiucani, fiind în magistratură din 2004. Numele său apărea în două dosare penale, unul privind presupusa pretindere de bani pentru influențarea accesului la studii și altul referitor la influența asupra colegilor judecători pentru aplicarea unei măsuri preventive mai blânde într-un dosar penal. În ambele cazuri, Diaconu și-a negat vinovăția.