Băiat de 14 ani, agresat sexual într-un autobuz din Hunedoara

Un bărbat de 48 de ani din Deva a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat sexual un adolescent de 14 ani într-un autobuz, acesta fiind acuzat că l-a sărutat pe minor atât în timpul călătoriei, cât și la coborâre, a anunțat IPJ Hunedoara.

Potrivit IPJ Hunedoara, o femeie a anunțat Poliția Municipiului Deva că fiul său de 14 ani ar fi fost abordat și agresat sexual de un bărbat necunoscut, incidentul având loc într-un mijloc de transport în comun în 28 ianuarie. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că adolescentul ar fi fost sărutat în zona gurii de către bărbat, acesta invocând pretextul că ar fi ziua lui.

Conform aceleiași surse, bărbatul ar fi coborât din autobuz împreună cu minorul și, după ce i-ar fi strâns mâna în semn de rămas bun, l-ar fi sărutat din nou în zona gurii.

Conform cercetărilor, suspectul este un bărbat de 48 de ani, domiciliat în orașul Geoagiu, acesta fiind indicat ca autor al agresiunii asupra minorului. Polițiștii au stabilit identitatea lui în urma verificărilor efectuate după sesizarea depusă de mama adolescentului.

El a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva, sub acuzația de agresiune sexuală asupra unui minor. Agresorul și a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Potrivit IPJ Argeș, un profesor de 64 de ani a fost reținut pentru agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani, după ce mama fetei din comuna Dârmănești a sesizat polițiștii Secției Rurale Stâlpeni cu privire la faptele petrecute la unitatea de învățământ din localitate. În urma sesizării, polițiștii au deschis o anchetă și au stabilit că fatta ar fi fost sărutată de cadrul didactic.

Într-un alt caz, un fost ofițer de 68 de ani este cercetat de procurorii din Cluj-Napoca, după ce ar fi agresat sexual o fată de 17 ani la sfârșitul anului trecut. Procurorii au cerut arestarea preventivă, însă Judecătoria Cluj-Napoca a dispus plasarea bărbatului în arest la domiciliu.