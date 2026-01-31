Fost ofițer, plasat în arest la domiciliu, după ce a agresat sexual o fată de 17 ani
- Raluca Dan
- 31 ianuarie 2026, 20:26
Un fost ofițer, în vârstă de 68 de ani, este cercetat de procurorii din Cluj-Napoca, după ce, la sfârșitul anului trecut, ar fi agresat sexual o fată de 17 ani. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a bărbatului, însă Judecătoria Cluj-Napoca a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu.
Incidentul ar fi avut loc la începutul lunii decembrie
Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc la începutul lunii decembrie, într-o locuință situată în localitatea Gârbău, județul Cluj. Ancheta arată că bărbatul s-ar fi aflat la etajul superior al reședinței și ar fi profitat de poziția de autoritate pe care o deținea în raport cu victima.
„În sarcina inculpatului s-a reținut că, în data de 04.12.2025, cu aproximaţie în intervalul 15:30 - 16:19, aflându-se la etajul superior al reşedinţei situate în localitatea Gârbău, județul Cluj, profitând de poziția de autoritate deţinută în raport cu victima, a săvârşit, prin constrângere şi punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate minore, în vârstă de 17 ani”, au afirmat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.
Procurorii: Fostul ofiţer a exploatat poziţia de autoritate deţinută
Procurorii au subliniat că infracțiunea este considerată una de o gravitate deosebit de ridicată.
Potrivit procurorilor, „inculpatul, fost ofiţer superior, persoană educată, în vârstă de 68 de ani, care nu avea o relaţie personală preexistentă cu minora, a exploatat diferenţa semnificativă de vârstă, statutul social şi poziţia de autoritate deţinută pentru a crea un cadru favorabil comiterii agresiunii sexuale, sens în care ansamblul probator administrat conturează inclusiv recurgerea de către autor la mecanisme de manipulare psihologică specifice fenomenului de tip grooming”.
Judecătoria Cluj-Napoca a decis ca bărbatul să fie plasat în arest la domiciliu
Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore și prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
Judecătoria Cluj-Napoca a respins solicitarea procurorilor și a decis ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.