Fost ofițer, plasat în arest la domiciliu, după ce a agresat sexual o fată de 17 ani

Un fost ofițer, în vârstă de 68 de ani, este cercetat de procurorii din Cluj-Napoca, după ce, la sfârșitul anului trecut, ar fi agresat sexual o fată de 17 ani. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a bărbatului, însă Judecătoria Cluj-Napoca a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc la începutul lunii decembrie, într-o locuință situată în localitatea Gârbău, județul Cluj. Ancheta arată că bărbatul s-ar fi aflat la etajul superior al reședinței și ar fi profitat de poziția de autoritate pe care o deținea în raport cu victima.

„În sarcina inculpatului s-a reținut că, în data de 04.12.2025, cu aproximaţie în intervalul 15:30 - 16:19, aflându-se la etajul superior al reşedinţei situate în localitatea Gârbău, județul Cluj, profitând de poziția de autoritate deţinută în raport cu victima, a săvârşit, prin constrângere şi punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate minore, în vârstă de 17 ani”, au afirmat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Procurorii au subliniat că infracțiunea este considerată una de o gravitate deosebit de ridicată.

Potrivit procurorilor, „inculpatul, fost ofiţer superior, persoană educată, în vârstă de 68 de ani, care nu avea o relaţie personală preexistentă cu minora, a exploatat diferenţa semnificativă de vârstă, statutul social şi poziţia de autoritate deţinută pentru a crea un cadru favorabil comiterii agresiunii sexuale, sens în care ansamblul probator administrat conturează inclusiv recurgerea de către autor la mecanisme de manipulare psihologică specifice fenomenului de tip grooming”.

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore și prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Judecătoria Cluj-Napoca a respins solicitarea procurorilor și a decis ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.