Justitie

Dispută în CSM pe accesul la dosarele instanțelor. Procurorii cer restabilirea accesului în ECRIS

Dispută în CSM pe accesul la dosarele instanțelor. Procurorii cer restabilirea accesului în ECRIS
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) solicită restabilirea accesului procurorilor la dosarele instanțelor, după ce Secția pentru judecători a decis limitarea accesului la aplicația ECRIS. Potrivit acestei decizii, accesul este permis doar personalului instanțelor și unor instituții din sistemul judiciar, în timp ce alți participanți la proces trebuie să utilizeze dosarul electronic.

Solicitarea vine în urma sesizărilor primite de la mai multe unități de parchet, care reclamă imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității judiciare.

Sesizări primite de la parchete privind limitarea accesului în ECRIS

Secția pentru procurori arată că, începând cu data de 11 decembrie 2025, a primit mai multe sesizări din partea parchetelor referitoare la o notă a Serviciului Informatică și Statistică Judiciară.

„Prin Nota cu nr. 1/16246/2025/04.11.2025 a Serviciului Informatică şi Statistică Judiciară privind situaţia drepturilor de acces la aplicaţia ECRIS, aprobată în şedinţa Comisiei nr. 3 – «Digitalizare» a Secţiei pentru judecători a Consiliului, s-a decis că accesul în aplicaţia ECRIS a instanţelor să fie configurat doar pentru personalul instanţelor, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri”, transmite Secția pentru procurori.

Potrivit aceleiași note, accesul electronic la dosar pentru alți participanți la proces urmează să se realizeze prin intermediul dosarului electronic.

Procurorii reclamă imposibilitatea desfășurării activității judiciare

Conform Secției pentru procurori, începând cu data de 27 ianuarie 2026, numeroase unități de parchet au semnalat că nu mai au acces la aplicația ECRIS a instanțelor.

Această situație, susțin parchetele, determină imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității judiciare, în condițiile în care procurorii trebuie să susțină rechizitorii și alte soluții în fața instanței sau să participe în cauze civile.

Stadiul implementării Dosarului Electronic Național

În urma verificărilor efectuate, Secția pentru procurori a fost informată de Ministerul Justiției cu privire la stadiul implementării aplicației DEN – Dosarul Electronic Național.

Potrivit informațiilor primite, aplicația este operațională „în proporție de aproximativ 80%”, existând posibilitatea ca, în câteva săptămâni, aceasta să poată fi accesată de majoritatea parchetelor din România.

Critici privind lipsa unei alternative funcționale

Secția pentru procurori consideră că, în lipsa accesului la ECRIS și în condițiile în care DEN nu este complet funcțional, procurorii sunt privați de un mijloc esențial de lucru.

„În acest context, decizia Comisiei nr. 3 a Secţiei de judecători lipseşte procurorii care efectuează activitate judiciară de orice mijloc tipic de acces la dosare”, se arată în poziția Secției pentru procurori. Totodată, aceasta afirmă că limitarea accesului nu este justificată.

„Restricţionarea accesului Ministerului Public ca reprezentant al intereselor generale ale societăţii la aplicaţia ECRIS, fără nici o justificare logică şi fără o alternativă funcţională, reprezintă expresia unei greşite înţelegeri a rolului fiecărui participant la procesul penal”, susține Secția pentru procurori a CSM.

Solicitare oficială de restabilire a accesului

În consecință, prin Hotărârea adoptată în data de 29 ianuarie 2026, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, în unanimitate, să solicite restabilirea situației anterioare.

Aceasta cere celor care au luat decizia limitării accesului să garanteze accesul procurorilor la dosarele instanțelor, în vederea desfășurării activității judiciare.

