Baclava de post. Desertul oriental care îți încântă simțurile. Cea mai ușoară și ieftină rețetă

Baclavaua de post este un desert rafinat, cu origini orientale, care conține nuci, foi crocante de plăcintă și sirop aromat. Spre deosebire de varianta clasică, baclavaua de post se poate pregăti fără unt sau ouă, dar gustul rămâne unul irezistibil. În postul Paștelui, acest deliciu poate fi savurat alături de cei dragi.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

500 g foi de plăcintă subțiri

300 g nuci măcinate

200 g zahăr

150 ml ulei vegetal

100 ml apă

1 linguriță scorțișoară

1 plic zahăr vanilat

200 g zahăr pentru sirop

100 ml apă pentru sirop

câteva picături de zeamă de lămâie

Într-un bol se amestecă nucile măcinate cu zahărul, scorțișoara și zahărul vanilat. Poți adăuga, dacă dorești, puțină coajă rasă de lămâie pentru un plus de aromă.

Unge o tavă cu ulei și așază primul strat de foi de plăcintă, uns cu puțin ulei între ele. Presară un strat subțire de nuci și repetă procesul, alternând foi și umplutură, până se termină ingredientele. Ultimul strat trebuie să fie de foi de plăcintă, uns generos cu ulei.

Cu un cuțit bine ascuțit, taie baclavaua în pătrate sau romburi înainte de a o da la cuptor. Coace desertul la 180°C timp de 30–35 de minute sau până când foile devin aurii și crocante.

Într-o cratiță se pune zahărul și apa pentru sirop, se fierb până când zahărul se dizolvă complet, apoi se adaugă câteva picături de zeamă de lămâie. Siropul trebuie să fie ușor gros, dar încă lichid.

Scoate baclavaua din cuptor și toarnă imediat siropul fierbinte peste ea, astfel încât foile să absoarbă lichidul și să devină suculente. Lasă baclavaua să se răcească complet înainte de servire pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Sfaturi pentru un desert ca la carte: