Social

Baclava de post. Desertul oriental care îți încântă simțurile. Cea mai ușoară și ieftină rețetă

Comentează știrea
Baclava. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Baclavaua de post este un desert rafinat, cu origini orientale, care conține nuci, foi crocante de plăcintă și sirop aromat. Spre deosebire de varianta clasică, baclavaua de post se poate pregăti fără unt sau ouă, dar gustul rămâne unul irezistibil. În postul Paștelui, acest deliciu poate fi savurat alături de cei dragi.

Baclava de post. Desertul care te trimite cu gândul la vacanță

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 500 g foi de plăcintă subțiri
  • 300 g nuci măcinate
  • 200 g zahăr
  • 150 ml ulei vegetal
  • 100 ml apă
  • 1 linguriță scorțișoară
  • 1 plic zahăr vanilat
  • 200 g zahăr pentru sirop
  • 100 ml apă pentru sirop
  • câteva picături de zeamă de lămâie

Mod de preparare

Într-un bol se amestecă nucile măcinate cu zahărul, scorțișoara și zahărul vanilat. Poți adăuga, dacă dorești, puțină coajă rasă de lămâie pentru un plus de aromă.

Unge o tavă cu ulei și așază primul strat de foi de plăcintă, uns cu puțin ulei între ele. Presară un strat subțire de nuci și repetă procesul, alternând foi și umplutură, până se termină ingredientele. Ultimul strat trebuie să fie de foi de plăcintă, uns generos cu ulei.

Vremea la sfârșitul lunii martie. Prognoza meteo actualizată
Vremea la sfârșitul lunii martie. Prognoza meteo actualizată
UE schimbă regulile de călătorie și le oferă mai multă protecție turiștilor. Anularea gratuită și rambursarea rapidă, garantate pentru turiști
UE schimbă regulile de călătorie și le oferă mai multă protecție turiștilor. Anularea gratuită și rambursarea rapidă, garantate pentru turiști

Cu un cuțit bine ascuțit, taie baclavaua în pătrate sau romburi înainte de a o da la cuptor. Coace desertul la 180°C timp de 30–35 de minute sau până când foile devin aurii și crocante.

Cum pregătești siropul pentru baclava

Într-o cratiță se pune zahărul și apa pentru sirop, se fierb până când zahărul se dizolvă complet, apoi se adaugă câteva picături de zeamă de lămâie. Siropul trebuie să fie ușor gros, dar încă lichid.

Scoate baclavaua din cuptor și toarnă imediat siropul fierbinte peste ea, astfel încât foile să absoarbă lichidul și să devină suculente. Lasă baclavaua să se răcească complet înainte de servire pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Sfaturi pentru un desert ca la carte:

  • Poți folosi migdale, fistic sau alune în loc de nuci pentru un gust diferit.
  • Pentru un plus de aromă, adaugă în sirop puțină apă de trandafiri sau esență de vanilie.
  • Baclavaua de post se păstrează bine câteva zile la temperatura camerei, într-o cutie închisă, iar gustul devine chiar mai intens după o zi.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice

Proiecte speciale