Monden

Baby Shark Dance, un fenomen YouTube devenit imperiu media

Comentează știrea
Baby Shark Dance, un fenomen YouTube devenit imperiu mediaBaby Shark / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

The Pinkfong Company, firma sud-coreeană cunoscută pentru melodia „Baby Shark”, a făcut un pas important pe scena financiară globală: pe 18 noiembrie 2025, compania și-a listat acțiunile pe piața Kosdaq din Seul.

Acțiunile au urcat într-o zi cu până la 62%, închizând cu o creștere de aproximativ 9%, ceea ce a evaluat compania la peste 400 de milioane de dolari.

Evenimentul marchează nu doar succesul viral al unei melodii cântate de copii, ci și transformarea unei idei digitale într-un business global de divertisment și educație.

„Baby Shark Dance”, un fenomen YouTube

„Baby Shark Dance”, cântecul care a generat peste 16 miliarde de vizualizări pe YouTube, a servit drept motor pentru creșterea Pinkfong.

Impozit uriaș pentru apartamentele din București. Disperare printre români: E o formă de umilință
Impozit uriaș pentru apartamentele din București. Disperare printre români: E o formă de umilință
Venezuela și-a ales președintele interimar. Cine o să conducă țara după ce Maduro a fost capturat de SUA
Venezuela și-a ales președintele interimar. Cine o să conducă țara după ce Maduro a fost capturat de SUA

CEO-ul Kim Min-seok a declarat că nu se aștepta ca clipul să iasă în evidență față de alte conținuturi ale companiei, dar, în timp, melodia a devenit un reper care a deschis calea către o expansiune globală.

Povestea a început în 2010, când Pinkfong a fost fondată sub numele SmartStudy. Echipa era extrem de restrânsă, iar spațiul de birou era atât de modest încât fondatorii „nu se așteptau nici măcar la un salariu” în acele prime luni, după cum a relatat Kim Min-seok pentru BBC.

Oferta publică inițială (IPO)

Listarea Pinkfong pe piața Kosdaq a fost una dintre cele mai așteptate IPO-uri sud-coreene ale anului 2025.

Prețul acțiunilor a fost stabilit la 38.000 won, la limita superioară a intervalului propus investitorilor, ceea ce reflectă interesul ridicat din partea publicului și a instituțiilor financiare.

Prin vânzarea a aproximativ două milioane de acțiuni, compania a atras fonduri de 76 de miliarde won (aproximativ 53 milioane USD).

Baby Shark

Baby Shark / sursa foto: captură video

Suma obținută va fi utilizată pentru extinderea portofoliului de personaje, producția de animații și dezvoltarea de noi proiecte digitale, consolidând poziția Pinkfong pe piața globală de divertisment.

Ziua listării și reacția pieței

În ziua debutului la bursă, acțiunile Pinkfong au înregistrat o creștere spectaculoasă, ajungând la un maxim de 61.500 won, cu un salt de aproximativ 62% față de prețul de IPO.

La finalul zilei de tranzacționare, titlurile au închis la 41.550 won, cu un avans de circa 9% peste prețul inițial.

Analistul Kim Dojoon, de la Zian Investment Management, a subliniat că viitorul prețului acțiunilor va depinde de capacitatea companiei de a monetiza portofoliul de „proprietăți intelectuale” (IP) – nu doar Baby Shark, ci și Bebefinn și alte personaje noi.

Un alt analist, Choi Jong‑kyung de la Heungkuk Securities, a menționat că IPO‑ul Pinkfong vine în contextul unor listări de succes pe Kosdaq, pe fondul unui interes crescut pentru acțiuni sud-coreene.

Mai mult decât „Baby Shark”

Pinkfong își propune să depășească succesul viral al melodiei „Baby Shark” printr-o strategie clară de diversificare a conținutului și a proprietăților intelectuale.

Compania investește în dezvoltarea unor noi personaje și francize, precum Bebefinn și Sealook, care au început deja să genereze venituri semnificative și să câștige popularitate în rândul copiilor.

Fondurile obținute prin IPO vor fi utilizate pentru producția de animații premium, extinderea de magazine pop-up și consolidarea prezenței internaționale în piețe-cheie precum Japonia, China și Statele Unite.

În paralel, Pinkfong explorează utilizarea inteligenței artificiale și analiza datelor de vizionare pentru a adapta conținutul la preferințele publicului și pentru a crea proiecte personalizate care să rezoneze cu audiența.

Această abordare arată că Pinkfong urmărește să devină un creator de conținut digital și educațional, cu o gamă variată de IP-uri, reducând astfel dependența de un singur succes viral.

Performanța financiară și modelul de business

Datele financiare prezentate în documentele IPO arată o evoluție solidă. În 2024, Pinkfong a raportat venituri consolidate de 97,4 miliarde won și un profit operațional de 18,8 miliarde won, ceea ce indică o marjă operațională de aproximativ 20% în prima jumătate a lui 2025.

Modelul de business al companiei nu se bazează doar pe YouTube: veniturile provin dintr-o varietate de surse — streaming, publicitate, jocuri, aplicații, merchandise, spectacole live și licențiere.

Baby Shark jucarii

Baby SharkBaby Shark jucarii / sursa foto: captură video

 

CEO-ul Kim Min-seok a explicat că Pinkfong își recuperează costurile de producție prin propriile canale („…recu­perăm costurile de producție prin canale proprii precum YouTube și aplicațiile noastre, ceea ce reduce dependența de distribuitori externi și reduce povara costurilor variabile”).

Diversificare a portofoliului de personaje

Pe lângă Baby Shark, Pinkfong a investit semnificativ în dezvoltarea altor francize precum Bebefinn și Sealook, care vizează preșcolarii și copiii mici.

Aceste personaje au fost concepute pentru a diversifica oferta companiei și pentru a reduce dependența de succesul viral al melodiei Baby Shark.

Bebefinn a devenit rapid un contributor important la veniturile firmei, generând aproximativ 40% din câștigurile recente.

Compania își propune să creeze un ecosistem de personaje interconectate, care să permită extinderea produselor media, a jocurilor digitale, a materialelor educaționale și a merchandise-ului la nivel global.

Provocări și riscuri

Unii analiști avertizează că Pinkfong trebuie să demonstreze că nu este un „one-hit wonder” — adică un succes dependent de un singur produs.

Diversificarea IP-urilor și consolidarea brandului vor fi esențiale pentru a justifica evaluarea de piață și pentru a susține creșterea pe termen lung.

Baby Shark

Baby Shark / sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, monetizarea conținutului pentru copii are provocările sale. Conform unor rapoarte, restricțiile YouTube aplicate conținutului „Made for Kids” (destinat copiilor) limitează potențialul de câștig pentru creatorii de astfel de clipuri.

Aceasta poate afecta veniturile generate din YouTube și, implicit, profitabilitatea generală a afacerii.

Semnificație culturală și de piață

Listarea Pinkfong survine într-un moment de expansiune globală a entertainmentului sud-coreean, pe fondul popularității K‑pop‑ului și al altor forme de cultură pop coreeană, precum seriale Netflix.

Faptul că o melodie simplă, destinată copiilor, a devenit atât de influentă și a generat un business cotat la sute de milioane demonstrează potențialul uriaș al conținutului digital educațional și de divertisment.

IPO-ul Pinkfong poate fi privit nu doar ca un succes financiar, ci și ca un reper în evoluția industriei media dedicate copiilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:40 - Proprietarii barului ars din Elveția, anchetați penal. Sunt acuzați de ucidere din culpă
09:27 - Loredana Groza, profund afectată de moartea tatălui ei. Artista vreau să ducă mai departe moștenirea literară lăsată ...
09:18 - Impozit uriaș pentru apartamentele din București. Disperare printre români: E o formă de umilință
09:10 - Baby Shark Dance, un fenomen YouTube devenit imperiu media
08:59 - Venezuela și-a ales președintele interimar. Cine o să conducă țara după ce Maduro a fost capturat de SUA
08:54 - Restricții de trafic pe DN 6 din cauza ninsorii. Drumurile din 14 județe sunt acoperite de zăpadă

HAI România!

Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu

Proiecte speciale