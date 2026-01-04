Baby Shark Dance, un fenomen YouTube devenit imperiu media

The Pinkfong Company, firma sud-coreeană cunoscută pentru melodia „Baby Shark”, a făcut un pas important pe scena financiară globală: pe 18 noiembrie 2025, compania și-a listat acțiunile pe piața Kosdaq din Seul.

Acțiunile au urcat într-o zi cu până la 62%, închizând cu o creștere de aproximativ 9%, ceea ce a evaluat compania la peste 400 de milioane de dolari.

Evenimentul marchează nu doar succesul viral al unei melodii cântate de copii, ci și transformarea unei idei digitale într-un business global de divertisment și educație.

„Baby Shark Dance”, cântecul care a generat peste 16 miliarde de vizualizări pe YouTube, a servit drept motor pentru creșterea Pinkfong.

CEO-ul Kim Min-seok a declarat că nu se aștepta ca clipul să iasă în evidență față de alte conținuturi ale companiei, dar, în timp, melodia a devenit un reper care a deschis calea către o expansiune globală.

Povestea a început în 2010, când Pinkfong a fost fondată sub numele SmartStudy. Echipa era extrem de restrânsă, iar spațiul de birou era atât de modest încât fondatorii „nu se așteptau nici măcar la un salariu” în acele prime luni, după cum a relatat Kim Min-seok pentru BBC.

Listarea Pinkfong pe piața Kosdaq a fost una dintre cele mai așteptate IPO-uri sud-coreene ale anului 2025.

Prețul acțiunilor a fost stabilit la 38.000 won, la limita superioară a intervalului propus investitorilor, ceea ce reflectă interesul ridicat din partea publicului și a instituțiilor financiare.

Prin vânzarea a aproximativ două milioane de acțiuni, compania a atras fonduri de 76 de miliarde won (aproximativ 53 milioane USD).

Suma obținută va fi utilizată pentru extinderea portofoliului de personaje, producția de animații și dezvoltarea de noi proiecte digitale, consolidând poziția Pinkfong pe piața globală de divertisment.

În ziua debutului la bursă, acțiunile Pinkfong au înregistrat o creștere spectaculoasă, ajungând la un maxim de 61.500 won, cu un salt de aproximativ 62% față de prețul de IPO.

La finalul zilei de tranzacționare, titlurile au închis la 41.550 won, cu un avans de circa 9% peste prețul inițial.

Analistul Kim Dojoon, de la Zian Investment Management, a subliniat că viitorul prețului acțiunilor va depinde de capacitatea companiei de a monetiza portofoliul de „proprietăți intelectuale” (IP) – nu doar Baby Shark, ci și Bebefinn și alte personaje noi.

Un alt analist, Choi Jong‑kyung de la Heungkuk Securities, a menționat că IPO‑ul Pinkfong vine în contextul unor listări de succes pe Kosdaq, pe fondul unui interes crescut pentru acțiuni sud-coreene.

Pinkfong își propune să depășească succesul viral al melodiei „Baby Shark” printr-o strategie clară de diversificare a conținutului și a proprietăților intelectuale.

Compania investește în dezvoltarea unor noi personaje și francize, precum Bebefinn și Sealook, care au început deja să genereze venituri semnificative și să câștige popularitate în rândul copiilor.

Fondurile obținute prin IPO vor fi utilizate pentru producția de animații premium, extinderea de magazine pop-up și consolidarea prezenței internaționale în piețe-cheie precum Japonia, China și Statele Unite.

În paralel, Pinkfong explorează utilizarea inteligenței artificiale și analiza datelor de vizionare pentru a adapta conținutul la preferințele publicului și pentru a crea proiecte personalizate care să rezoneze cu audiența.

Această abordare arată că Pinkfong urmărește să devină un creator de conținut digital și educațional, cu o gamă variată de IP-uri, reducând astfel dependența de un singur succes viral.

Datele financiare prezentate în documentele IPO arată o evoluție solidă. În 2024, Pinkfong a raportat venituri consolidate de 97,4 miliarde won și un profit operațional de 18,8 miliarde won, ceea ce indică o marjă operațională de aproximativ 20% în prima jumătate a lui 2025.

Modelul de business al companiei nu se bazează doar pe YouTube: veniturile provin dintr-o varietate de surse — streaming, publicitate, jocuri, aplicații, merchandise, spectacole live și licențiere.

CEO-ul Kim Min-seok a explicat că Pinkfong își recuperează costurile de producție prin propriile canale („…recu­perăm costurile de producție prin canale proprii precum YouTube și aplicațiile noastre, ceea ce reduce dependența de distribuitori externi și reduce povara costurilor variabile”).

Pe lângă Baby Shark, Pinkfong a investit semnificativ în dezvoltarea altor francize precum Bebefinn și Sealook, care vizează preșcolarii și copiii mici.

Aceste personaje au fost concepute pentru a diversifica oferta companiei și pentru a reduce dependența de succesul viral al melodiei Baby Shark.

Bebefinn a devenit rapid un contributor important la veniturile firmei, generând aproximativ 40% din câștigurile recente.

Compania își propune să creeze un ecosistem de personaje interconectate, care să permită extinderea produselor media, a jocurilor digitale, a materialelor educaționale și a merchandise-ului la nivel global.

Unii analiști avertizează că Pinkfong trebuie să demonstreze că nu este un „one-hit wonder” — adică un succes dependent de un singur produs.

Diversificarea IP-urilor și consolidarea brandului vor fi esențiale pentru a justifica evaluarea de piață și pentru a susține creșterea pe termen lung.

De asemenea, monetizarea conținutului pentru copii are provocările sale. Conform unor rapoarte, restricțiile YouTube aplicate conținutului „Made for Kids” (destinat copiilor) limitează potențialul de câștig pentru creatorii de astfel de clipuri.

Aceasta poate afecta veniturile generate din YouTube și, implicit, profitabilitatea generală a afacerii.

Listarea Pinkfong survine într-un moment de expansiune globală a entertainmentului sud-coreean, pe fondul popularității K‑pop‑ului și al altor forme de cultură pop coreeană, precum seriale Netflix.

Faptul că o melodie simplă, destinată copiilor, a devenit atât de influentă și a generat un business cotat la sute de milioane demonstrează potențialul uriaș al conținutului digital educațional și de divertisment.

IPO-ul Pinkfong poate fi privit nu doar ca un succes financiar, ci și ca un reper în evoluția industriei media dedicate copiilor.