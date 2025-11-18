HAI România!

Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate

Mă gândeam că la întâlnirea pe care Putin a avut-o cu Trump în Alaska asupra războiului din Uctaina, când au urcat amândoi, sfidând protocolul, în „monstrul” blindat al lui Trump, Putin i-a spus şoptit preşedintelui american: „Donald! Am una tare de tot.” Plin de curiozitate, Trump a ridicat sprâncenele. Putin a continuat: „România”!.

Trump a lăsat sprâncenele dezamăgit: „România? Păi am zis o dată în Air Force One, la o conferinţă de presă ad-hoc, că este neinteresant. Că e o ţară minunată, un popor pe care îl iubesc, dar neinteresant.” Putin nu s-a lăsat însă: „ Stai că nu ţi-am spus tot. M-a informat FSB-ul.

Numele de Isăilă îţi spune ceva?”

