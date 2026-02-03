Avocata Adriana Georgescu a ajuns la spital, după un incident în arest

Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de procurorii DNA când primea 60.000 de euro, este internată la Spitalul Universitar București,. Potrivit unor surse judiciare, aceasta a ajuns la spital marți seară, după ce ar fi căzut în camera de arest. Medicii i-ar fi diagnosticat și o hernie, aceasta acuzând dureri de spate.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, pe 28 ianuarie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a Adrianei Georgescu, alături de Gheorghe Iscru, care se dădea general SIE, ambii fiind acuzaţi de trafic de influenţă. Cei doi au fost prinşi în timp ce primeau 60.000 de euro pentru intervenţii în Justiţie în favoarea unui om de afaceri cu două dosare penale.

Stenograme incluse într-un referat al procurorilor DNA redau o discuție între investigatorul cu nume de cod Majar Bogdan Cristian și avocata Adriana Georgescu. Avocata se lăuda că are relații la vârful politicii și că are acces direct la președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

Conform DNA, între octombrie și decembrie 2025, avocata Georgescu i-ar fi pretins unei persoane, direct sau prin intermediul altor persoane, sume de bani. În cursul lunii octombrie, aceasta ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei.

Procurorii susțin că avocata a lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influenţă asupra magistraţilor și că îi va determina să soluţioneze favorabil două dosare penale. Unul dintre dosare era în instrumentarea DNA, iar celălalt pe rolul Tribunalului Bucureşti. În ambele cauze, martorul avea calitatea de inculpat.

Martorul în cauză este Jean-Paul Tucan, dennțător în dosar, un om de afaceri trimis în judecată în august 2025 pentru fraude cu fonduri europene. Dosarul său se află pe rolul Tribunalului Bucureşti.

Procurorii susțin că, pe 21 noiembrie 2025, Georgescu i-ar fi cerut martorului o sumă între 100.000 și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidaţii la Primăria Capitalei. Avocata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul candidatului, poate influenţa magistraţi și asigura soluționarea favorabilă a celor două dosare penale.

La 5 noiembrie 2025, Georgescu i-ar fi pretins martorului, prin intermediul unui investigator sub acoperire, o sumă de bani nedeterminată, primind ulterior 5.000 de lei. În acest context, ar fi susținut că are influență asupra ministrului Transporturilor și Infrastructurii, promițând să faciliteze finalizarea unor proiecte ale martorului la CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, precum și angajarea unei persoane apropiate martorului în cadrul companiei.

În ianuarie 2026, Gheorghe Iscru ar fi pretins martorului, prin investigatorul sub acoperire, 120.000 de euro în trei tranșe, dintr-o sumă totală de 500.000 de euro, lăsând să se creadă că ar avea influență asupra unor judecători de la Tribunalul București și asupra procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, promițând soluționarea favorabilă a dosarelor. Pe 27 ianuarie, DNA a prins în flagrant pe Georgescu și Iscru în timp ce primeau de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro.