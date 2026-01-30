Dosarul Georgescu-Iscru. Cum încerca avocata să îl convingă pe Tucan. Un milionar român ce se învârte pe la Mar-a-Lago apare în discuții

Apar noi detalii legate de modul în care a acționat avocata Adriana Georgescu. Cu sprijinul falsului general SIE Gheorghe Iscru, aceasta i-ar fi promis omului de afaceri Jean Paul Tucan că îl poate scăpa de două dosare penale, prin intervenții la magistrați. Conform informațiilor din referatul de arestare, în discuții apare și Dragoș Sprânceană, un milionar care s-ar fi învârtit în cercurile de la Mar-a-Lago, reședința lui Trump.

Avocata Adriana Georgescu a fost arestată pentru 30 de zile, după ce ar fi cerut mită jumătate de milion de euro. Aceeași măsură a fost aplicată și în cazul falsului general SIE.

Procurorii DNA susțin că suma urma să fie oferită în schimbul intervențiilor pe lângă persoane influente, pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era implicat un om de afaceri. Ancheta arată că în acest context apar și elemente legate de campania electorală pentru Primăria București.

„În perioada octombrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, Georgescu Adriana Mihaela i-a pretins colaboratorului Tucan Jean-Paul, direct sau prin intermediul investigatorului sub acoperire cu numele de cod MAJAR BOGDAN CRISTIAN, pentru ea, dar și pentru altul, diferite sume de bani, din care a primit, prin intermediul aceluiași investigator, suma de 4.000 de euro și 5.000 lei în cursul lunii octombrie 2025, lăsând să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, are influență asupra unor magistrați și promițând că va determina efectuarea de către magistrați a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale (una dintre cauze aflându-se în instrumentare la D.N.A., iar cealaltă, pe rolul Tribunalului București) în care colaboratorul Tucan Jean-Paul are calitatea de inculpat, după cum urmează: a. în data de 02.10.2025 i-a solicitat, direct, colaboratorului Tucan Jean-Paul suma de 5.000 de euro, care a fost remisă prin intermediul investigatorului sub acoperire (suma de 4.000 de euro în data de 06.10.2025 și suma de 5.000 lei, echivalent a 1.000 euro, în data de 24.10.2025), lăsând să se creadă că, prin intermediul unor persoane cu funcții importante în cadrul Administrației prezidențiale și, respectiv, Guvernului României, are influență asupra unor magistrați și promițând colaboratorului Tucan Jean-Paul că va determina efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a celor două dosare penale anterior menționate”, se arată în referatul de arestare.

Pe 4 noiembrie 2025, Jean-Paul Tucan a informat autoritățile că a discutat cu Georgescu pe WhatsApp despre o întâlnire programată pentru ziua următoare „la gară”. În aceeași zi, o convorbire telefonică dintre Georgescu și investigatorul Bogdan Cristian Majar a fost înregistrată. Avocata a explicat că întâlnirea nu avea o oră fixă, din cauza programului imprevizibil al lui Sprînceană, și a insistat ca Tucan să participe, considerând prezența sa esențială pentru respectarea „protocolului”.

„O cunosc pe Georgescu Adriana ca fiind o persoana influentă, cu contacte la nivel înalt în cadrul partidelor politice. Suma pe care aceasta mi-a cerut-o era de ordinelor zecilor de mii de euro, dar nu mi-o mai amintesc exact. Eu am refuzat solicitarea ei. I-am spus acesteia că nu sunt de acord să îi dau bani până când nu văd un ajutor concret din partea ei și că discutăm pe parcurs. Aceasta mi-a spus că poate interveni pe lângă factori politici importanți din România, pe care îi cunoaște personal, arătându-mi că le scrie acestora despre problema mea, prin această influență putând să mă ajute cu soluționarea acestor dosare penale. Mi-a arătat conversații pe whatsapp cu anumiți oameni politici”, a explicat omul de afaceri în fața anchetatorilor.

În interceptările anchetatorilor, Dragoș Sprînceană, membru al partidului Republican din SUA, apare ca „soluția sigură” datorită relațiilor sale externe. Georgescu a mai spus că Sprînceană nu o cunoștea personal și că trebuia să se prezinte „oficial”, bine pregătit, cu detalii despre companie, activitate, cifra de afaceri și planuri de dezvoltare, pentru a-i câștiga încrederea. Ea a subliniat că discuția despre posibila angajare a unei persoane la CN APM CT SA era secundară, iar accentul principal era consolidarea relației de afaceri și obținerea sprijinului lui Sprînceană, inclusiv prin atragerea unor investitori.

„În data de 05.11.2025, Georgescu Adriana Mihaela i-a pretins colaboratorului Tucan Jean-Paul, prin intermediul investigatorului sub acoperire cu numele de cod MAJAR BOGDAN CRISTIAN, o sumă de bani nedeterminată, din care a primit la data de 06.11.2025, prin mijlocirea aceluiași investigator, suma de 5.000 lei, lăsând să se creadă că, prin intermediul numitului Sprânceană Dragoș, are influență asupra ministrului transporturilor și infrastructurii și promițând că îl va determina pe acesta din urmă să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de către colaboratorul Tucan Jean-Paul în cadrul CN APM SA, precum și pentru a facilita angajarea unui om apropiat colaboratorului Tucan Jean-Paul într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale”, se menționează în referat.

Dragoș Sprînceană, om de afaceri român stabilit în Statele Unite și menționat de avocata Adriana Georgescu în discuții, a fost desemnat emisar special al României pentru a menține legătura cu administrația președintelui Donald Trump.

Decizia a fost anunțată de fostul premier Marcel Ciolacu în martie 2025, care a explicat că țara are nevoie de emisari atât din partea Guvernului, cât și a Președinției.

În vârstă de 45 de ani, Sprînceană s-a născut la Constanța, unde a absolvit Facultatea de Management Financiar-Contabil, și a emigrat în 2002 în Statele Unite, potrivit stirileprotv.ro. Primul său loc de muncă a fost ca paznic la un resort, în paralel cu studiile universitare în SUA. În prezent, el deține GoldCoast Logistics Group, un grup care reunește șase companii, cu terminale în Illinois, Arizona și Florida, birouri în Constanța, Baia Mare și Chișinău, peste 250 de camioane și trailere, mai mult de 350 de angajați și o cifră de afaceri de 60 de milioane de dolari.

Sprînceană este membru al Partidului Republican, din care face parte și Donald Trump, și ar fi fost unul dintre sponsorii importanți ai campaniei prezidențiale a fostului președinte american. El a declarat că scopul misiunii sale este îmbunătățirea relațiilor strategice și economice dintre România și SUA.

Într-un interviu acordat anul trecut, Sprînceană a spus că a luat în calcul să candideze la alegerile prezidențiale din România.

„În momentul de faţă sunt în domeniul Industriei Transporturilor. Deci nu consider că sunt în domeniul Economic Financiar pe care l-am studiat în facultate. Dar toate aceste joburi şi experiența acumulată m-au ajutat enorm să îmi creez o formulă proprie de succes pentru compania pe care o dețin – GoldCoast Logistics Group, sub umbrela căreia funcționează alte 6 companii. În momentul de față avem 3 terminale - în Illinois, Arizona şi Florida, plus birouri în Europa la Constanța, Baia Mare şi Chișinău, peste 250 de camioane şi trailere, peste 350 de angajați şi o cifră de afaceri de 60 de milioane de dolari”, spunea omul de afaceri.