International

Dragoș Sprânceană, întâlnire de gradul 0. Cu cine s-a văzut omul de afaceri român

Comentează știrea
Dragoș Sprânceană, întâlnire de gradul 0. Cu cine s-a văzut omul de afaceri român
Din cuprinsul articolului

Dragoș Sprânceană a postat pe rețelele de socializare că a participat la o întâlnire extrem de importantă. Este vorba despre o cină alături de Secretarul pentru Securitate Internă al SUA.

Dragoș Sprânceană nu se dezice

Omul de afaceri român despre care s-a speculat că ar fi finanțat campania electorală a lui Donald Trump a făcut publică o întâlnire la care unii oficiali români doar visează. Acesta a explicat că a fost invitat la o cină foarte importantă. ”A fost o onoare absolută să luăm cina la Casa Președintelui Trump - Mar-a-Lago, alături de Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem - o adevărată patriotă și un lider excepțional.

Dragos Sprânceană

Dragos Sprânceană

Sub conducerea sa puternică și decisivă, granițele Americii au fost mai sigure ca niciodată. Iar angajamentul ei ferm de a proteja națiunea noastră reprezintă un model de guvernare eficientă. Cel mai bun Secretar al DHS pe care l-au avut vreodată Statele Unite”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Soția îl urmează peste tot

De altfel, acesta a publicat și o poză de acolo, iar alături de el este nimeni alta decât soția. Aceasta îl însoțește de altfel la toate întâlnirile mai importante și publice. Cei doi sunt de nedespărțit semn că sunt o familie puternică. De altfel, ei au și cununat un cuplu în fabuloasa locație de laMar-a-Lago.

Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 noiembrie 2025. Ioan Hrisostomul
Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 noiembrie 2025. Ioan Hrisostomul
Makaveli și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Cum a încercat să-și pună capăt zilelor când era la închisoare
Makaveli și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Cum a încercat să-și pună capăt zilelor când era la închisoare

Apropiat al lui Trump?

Presa a relatat la momentul campaniei lui Donald Trump, faptul că Sprânceană l-ar fi ajutat pe acesta financiar. Nu de alta, dar ar fi un susținător al credințelor lui politice, drept urmare, zvonurile au fost alimentate și de acest aspect.

Sprânceană are o firmă de transport în America și în România. Averea lui este estimate undeva la 60 de milioane de dolari. Ocazional acesta se mai întoarce în România, la Constanța, orașul din care provine. În rest stă mai mult în state, acolo unde are reședința.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:49 - Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 noiembrie 2025. Ioan Hrisostomul
21:37 - Makaveli și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Cum a încercat să-și pună capăt zilelor când era la închisoare
21:29 - Dragoș Sprânceană, întâlnire de gradul 0. Cu cine s-a văzut omul de afaceri român
21:26 - Un nou trend a cucerit internetul. A adunat like-uri peste like-uri
21:18 - Realitatea TV, amendată drastic de CNA pentru campania mascată în favoarea Ancăi Alexandrescu
21:08 - Rafinăria Petrotel-Lukoil Ploiești pune în pericol prețul carburanților. Motorina ar putea ajunge la 10 lei litrul

HAI România!

Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere

Proiecte speciale