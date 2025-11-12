Dragoș Sprânceană, întâlnire de gradul 0. Cu cine s-a văzut omul de afaceri român

Dragoș Sprânceană a postat pe rețelele de socializare că a participat la o întâlnire extrem de importantă. Este vorba despre o cină alături de Secretarul pentru Securitate Internă al SUA.

Omul de afaceri român despre care s-a speculat că ar fi finanțat campania electorală a lui Donald Trump a făcut publică o întâlnire la care unii oficiali români doar visează. Acesta a explicat că a fost invitat la o cină foarte importantă. ”A fost o onoare absolută să luăm cina la Casa Președintelui Trump - Mar-a-Lago, alături de Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem - o adevărată patriotă și un lider excepțional.

Sub conducerea sa puternică și decisivă, granițele Americii au fost mai sigure ca niciodată. Iar angajamentul ei ferm de a proteja națiunea noastră reprezintă un model de guvernare eficientă. Cel mai bun Secretar al DHS pe care l-au avut vreodată Statele Unite”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

De altfel, acesta a publicat și o poză de acolo, iar alături de el este nimeni alta decât soția. Aceasta îl însoțește de altfel la toate întâlnirile mai importante și publice. Cei doi sunt de nedespărțit semn că sunt o familie puternică. De altfel, ei au și cununat un cuplu în fabuloasa locație de laMar-a-Lago.

Presa a relatat la momentul campaniei lui Donald Trump, faptul că Sprânceană l-ar fi ajutat pe acesta financiar. Nu de alta, dar ar fi un susținător al credințelor lui politice, drept urmare, zvonurile au fost alimentate și de acest aspect.

Sprânceană are o firmă de transport în America și în România. Averea lui este estimate undeva la 60 de milioane de dolari. Ocazional acesta se mai întoarce în România, la Constanța, orașul din care provine. În rest stă mai mult în state, acolo unde are reședința.