MApN, clarificări privind mesajul lansat de șeful Armatei. De ce i-a îndemnat pe români să își facă provizii pentru 72 de ore

Ministerul Apărării Naționale spune că declarațiile generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, referitoare la necesitatea unor provizii minime pentru situații de urgență și la dobândirea unor cunoștințe elementare de instruire militară, reflectă viziunea sa profesională. Reprezentanții MApN adaugă că acestea au legătură cu creșterea rezilienței individuale și colective, potrivit Știri pe surse.

MApN arată că aceste recomandări sunt în concordanță cu practicile statelor aliate, precum Finlanda, Suedia și Danemarca, și se aliniază obiectivelor strategice asumate de România în NATO și Uniunea Europeană. Instituția subliniază că mesajele generalului Gheorghiță Vlad au un rol preventiv și educativ, promovând o cultură modernă de securitate, bazată pe o populație informată și pregătită pentru diverse tipuri de crize.

Totodată, reprezentanții Ministerului spun că apelul la constituirea unei rezerve minime pentru 72 de ore la nivelul fiecărei gospodării respectă standardele generale de pregătire pentru situații de urgență, promovate inclusiv de Departamentul pentru Situații de Urgență și alte structuri europene.

Recomandarea vizează asigurarea unei rezerve de apă, alimente neperisabile și alte resurse esențiale, pentru a acoperi perioade scurte în care serviciile publice ar putea fi perturbate de dezastre naturale, crize energetice sau alte situații excepționale, fără a sugera existența unei amenințări militare iminente.

Generalul Gheorghiță Vlad a reiterat, în mai multe intervenții publice, că România nu se află în pragul unui război, dar trebuie să evite situațiile de nepregătire și să adopte o cultură de pregătire similară cu cea a statelor aliate. El a subliniat că populația trebuie să știe cum să reacționeze în situații de criză.

Ministerul Apărării Naționale menționează că recomandările privind instruirea militară de bază nu vizează reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Acestea se înscriu în direcția consolidării rezervei și a rezilienței societale, prin programe voluntare și legale de pregătire.

În declarațiile sale recente, generalul Vlad a arătat interesul pentru creșterea capacității de instruire a populației, astfel încât un număr cât mai mare de cetățeni să înțeleagă principiile apărării și, acolo unde legislația permite, să participe voluntar la programe de pregătire, după modelul altor state aliate.

MApN leagă aceste mesaje de Strategia Națională de Apărare, unde reziliența este considerată un pilon esențial al securității naționale. Recomandările privind proviziile de urgență și instruirea de bază sunt descrise ca măsuri proactive pentru întărirea rezilienței societale, în concordanță cu obligațiile României în cadrul NATO, fără a semnala un risc militar imediat sau o creștere a nivelului de alertă.

Ministerul subliniază că recomandarea privind o rezervă de 72 de ore respectă standardele europene de protecție civilă și se înscrie în eforturile comune ale instituțiilor statului de a transmite mesaje unitare despre conduita populației în situații de urgență. Platforma „fiipregatit.ro” este indicată ca sursă oficială unde cetățenii pot consulta ghiduri și instrucțiuni privind riscurile și kiturile minime recomandate.

Pentru susținerea obiectivului de pregătire a populației și a teritoriului în scop defensiv, Ministerul Apărării Naționale menționează Programul „Rezerviști voluntari”, reglementat prin Legea nr. 270/2015. Acesta oferă posibilitatea cetățenilor de a se angaja, în mod voluntar, în rezerva operațională a Armatei României. Programul reprezintă o soluție instituțională pentru asigurarea unui număr suplimentar de forțe instruite și integrate în structurile militare, fără a recurge la obligativitatea stagiului militar. Totodată, oferă un cadru legal clar, instruire, beneficii și responsabilități pentru cei care aleg această formă de implicare.

De asemenea, ministerul face referire la „noul concept al militarilor voluntari în termen”, adresat tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani care doresc să urmeze o perioadă de pregătire militară de bază. Acest proiect, ce presupune modificarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, se află în prezent în proces legislativ. Potrivit MApN, conceptul prevede o perioadă limitată de instruire, cu statut și beneficii bine definite, menită să contribuie la completarea rezervei și la creșterea gradului de pregătire a tinerilor.