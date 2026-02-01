Adriana Georgescu scoate România din amorțeală! Avem și noi un Dosar Epstein, cu iz de sarmale

Să nu ne mai ascundem după deget și să recunoaștem, cu o doză de cinism balcanic, că până să explodeze Dosarul Adriana Georgescu, ne simțeam puțin excluși.

În timp ce lumea civilizată se cutremura la vederea listelor de pe insula lui Jeffrey Epstein, unde prinți, miliardari și oameni de știință își dădeau jos măștile respectabilității pentru a se tăvăli în mocirla dulce-acrișoară a desfrâului, România părea, aparent, o oază de plictiseală morală. Nu aveam „Lolita Express”, nu aveam insule private în Caraibe și nici miliardari care să cumpere tăcerea cu șase zerouri. Eram, ca de obicei, provincia săracă a viciului global.

Dar iată că Adriana Georgescu, printr-un gest care merită probabil mai mult decât o simplă notă de subsol în istoria presei recente, ne scoate din acest anonimat frustrant.

Cine este această avocată cu alură de Mata Hari din Modrogan și fostă speranță liberală a Sectorului 1? Încă un personaj care ne pune pe tavă un scenariu cu servicii secrete, bani, aluzii sexuale și nume mari. Un fel de Florian Coldea, variantă feminină.

Doar că la noi nu miroase a ocean, șampanie și caviar, ci a sarmale și vin la pet. De 5 litri. O escrocherie cu parfum ieftin de combinații politice pe stil vechi. Ceea ce ne livrează stenogramele DNA, în care Adriana Georgescu se laudă că este „conectată și la mafie, și la miniștri”, este radiografia perfectă a unui sistem bazat pe iluzia puterii, unde traficul de influență este singura monedă forte care nu se devalorizează niciodată.

Dacă Jeffrey Epstein vindea plăceri interzise și șantaj, Adriana Georgescu oferea cea mai căutată “perversiune” în România: accesul la nivel înalt. Sau, mai precis, iluzia accesului. La Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Ludovic Orban, vedetele liberale ale momentului. Avea poze cu fiecare dintre ei și câte o poveste picantă.

Mecanismul este identic cu cel al finanțistului american: te prezint cui trebuie, îți rezolv problemele, te fac parte din „Club”.

Doar că „Clubul” Adrianei Georgescu era populat de fantomele unor politicieni care, se pare, habar n-aveau că sunt personajele principale în telenovela regizată de ea. Adriana Georgescu a înțeles perfect psihologia „clientului” român: el nu vrea un avocat bun, el vrea un „om de sistem”, o cheie care deschide ușa din spate a Justiției.

Fascinant în acest caz este amestecul halucinant de rapid al numelor grele aruncate în malaxorul șpăgii.

Ludovic Orban este marcat de statutul de „fostă gagică”, o etichetă menită să sugereze o influență reziduală, în timp ce Ilie Bolojan, acest sfinx al administrației liberale, este invocat ca un roboțel care poate „intra pe fir” pentru a închide dosare penale. Este o demitizare grosolană, dar eficientă.

Adriana Georgescu nu opera într-un vid, ci într-o piață a zvonurilor unde nimic nu pare imposibil.

Când spui că „serviciile sunt după tine a treia oară” sau că ai intrare la Florian Coldea și la Marius Voineag, șeful DNA, atingi nervul sensibil al oricărui afacerist cu probleme: frica de Servicii și speranța că Serviciile sunt, de fapt, de vânzare.

Aici este, de fapt, similitudinea cu Epstein. Finanțistul american s-a folosit de mitul că lucrează pentru CIA sau Mossad pentru a-și asigura imunitatea. Adriana Georgescu s-a folosit de umbra „Statului Paralel” pentru a cere un sute de mii de euro.

Diferența e că Epstein chiar avea conexiunile, în timp ce avocata noastră avea doar un complice escroc care se dădea „general SIE”, o tușă de operetă absolut necesară în peisajul dâmbovițean.

Ceea ce dezvăluie acest scandal nu este neapărat corupția unui singur individ, ci disponibilitatea victimelor de a crede în putregaiul sistemului.

Citind stenogramele publicate de presă, rămâi stupefiat nu de tupeul avocatei, ci de credibilitatea pe care scenariile ei o aveau în fața unui om de afaceri versat, precum Jean Paul Tucan. Deși, personal, cred că perspectiva unei reduceri de pedeapsă și o colaborare de succes cu DNA i-au surâs mult mai mult omului de afaceri decât ridicolul evident al situațiilor prezentate.

Ea nu a inventat nimic, doar a mimat o realitate pe care mulți o consideră normală. Faptul că PNL se dezice acum de ea, că Ciucu și Orban neagă vehement orice relație, este irelevant pentru percepția publică. Faptul că “viorile” sistemului de P.R. acordate de la Palatul Victoria fac eforturi să-l implice pe Sorin Grindeanu, este ridicol. Răul a fost făcut. În mentalul colectiv, ideea că o avocată „femeie fatală” poate suna un (prim)ministru pentru a opri o anchetă rămâne plauzibilă.

Avem, așadar, Dosarul Nostru Epstein, dar adaptat la scară. De bloc.

Nu avem avioane private, avem întâlniri conspirative prin restaurante de fițe.

Nu avem prinți britanici, miliardari tech, sau consilieri la Casa Albă. Avem câte un președinte, actual premier, fost premier, primar de București și un așa-zis „general”. A căror implicare este cel mult sentimentală.

Atât s-a putut!

Dar avem aceeași sete de influență, aceeași complicitate tacită și, mai presus de toate, aceeași ipocrizie.

Adriana Georgescu este o caricatură a modului în care funcționează „culoarele puterii”. Faptul că pretindea că poate influența conducerea țării „fără nicio legătură cu realitatea”, cum spun procurorii, este detaliul cel mai savuros.

Într-o țară în care realitatea politică bate de multe ori filmul, granița dintre o politiciană și avocată mitomană și un traficant de influență real este insesizabilă.