Exclusiv. Rețeaua din spatele scandalului „Adriana Georgescu”. Cum a ajuns să „vândă” influență la vârful PNL și să păteze imaginea premierului Bolojan

Ediția de vineri a podcastului „Contrapunct”, moderat de jurnaliștii Dan Andronic și Radu Coșarcă, a adus în prim-plan dedesubturile celui mai recent scandal de corupție care zguduie scena politică: cazul avocatei Adriana Georgescu. Deși Partidul Național Liberal a încercat să se distanțeze rapid de aceasta prin comunicate oficiale venite de la Organizația de Femei și filiala Sector 1, dovezile prezentate în cadrul emisiunii sugerează o realitate mult mai complicată și o ancorare profundă a inculpatei în structurile de vârf ale partidului.

Dan Andronic a demontat strategia de negare a liberalilor, prezentând o serie de fotografii care o plasează pe Adriana Georgescu în anturajul direct al celor mai influenți lideri PNL din ultimul deceniu. Jurnalistul a subliniat că, în ciuda declarațiilor lui Ludovic Orban sau Ciprian Ciucu, care neagă orice apropiere, imaginile de pe rețelele de socializare spun o altă poveste.

„Am descoperit o grămadă de poze... O poți găsi pe această doamnă cu Ludovic Orban, cu Nicușor Dan, cu Ciprian Ciucu, cu Nicolae Ciucă, cu Siegfried Mureșan și Gheorghe Falcă. Nu cred să lipsească cineva din lumea bună...” a punctat Andronic.

Investigația jurnalistică a relevat că Georgescu nu este o figură periferică, ci un fost membru PD care a intrat în PNL odată cu fuziunea de acum 11-12 ani, fiind protejata unui deputat important și ocupând chiar funcția de consilier local. Această istoric contrazice flagrant narativul „persoanei necunoscute” promovat de partid.

Dan Andronic: “Această doamnă este evident că face parte din anturajul marilor lideri ai Partidului Național Liberal. Aceste imagini spun foarte clar că doamna era băgată serios în treabă, în sensul în care avea legătură cu Comisia de Transporturi a PNL-ului. Toți liderii PNL cu care se pozează sunt fie atent-preocupați, cum e cazul lui Ludovic Orban și Ciprian Ciucu, fie unii chiar îngrijorați. Unii cred că sunt îngrijorați acum.

Așa că am întrebat, am stat și am întrebat mai multă lume din PNL. Dom'le, explicați-mi și mie, ce-i cu doamna asta? Făcea parte din PNL? Și mi s-a spus, dom'le, bineînțeles că făcea parte din PNL. Ea a venit din PD, ea a intrat în PNL odată cu fuziunea PNL-ului cu PD-ul era foarte apropiată de un deputat care și apare în aceste poze. Era foarte apropiată de acest deputat PNL, un personaj important din PD, după care s-a lipit la sectorul 1. Și a tot fost. S-a bucurat de încrederea lui Ludovic Orban și aici nu vreau să dau nicio altă conotație, că nu-s adeptul dezvăluirilor de tipul ăsta. Mi se par niște mizerii și până la urmă fiecare e liber să facă ce vrea cu viața lui.

Dar această doamnă avocată, Adriana Georgescu, a fost parte din PNL coresponda cu liderii PNL-ului A stat alături de ei, după cum vedeți în pozele astea care sunt mai mult decât elocvente. Însă și aici vine nuanța pe care vreau să o fac, eu nu cred că avea atâta putere în PNL. Ea vorbește foarte mult în stenogramele astea și dacă stăm să citim din ele te cam iei cu mâinile de cap ce poate să spună.”

Analistul Radu Coșarcă a atras atenția asupra gravității sumelor vehiculate în dosar și a impactului devastator asupra imaginii premierului Ilie Bolojan. Conform referatului de arestare, sumele pretinse ajungeau până la 500.000 de euro, cu tranșe de zeci de mii de euro, pentru a facilita intervenții la nivel guvernamental.

„Suspiciunile îl califică pe domnul Bolojan drept cel mai scump sau cel mai prețios premier al țării,” a remarcat ironic Coșarcă, adăugând însă că nu există dovezi directe care să îl incrimineze pe șeful Executivului. „E ca și când cineva s-ar lăuda că i-a vândut lui Dan Andronic, Arcul de Triumf. Vina conducerii PNL este că permite o astfel de atmosferă, în care se discută natural despre șpăgi de 60.000 de euro ca despre un leasing la o casă.”

Un alt aspect savuros, dar și îngrijorător, discutat în podcast, este profilul denunțătorului și al personajelor implicate. Omul de afaceri Tucan, cel care a înregistrat-o pe Georgescu, pare să fi folosit acest caz ca o „pleașcă” pentru a-și ușura situația juridică în propriile dosare penale.

Pe de altă parte, interceptările relevă discuții halucinante, în care apar personaje precum Gheorghe Iscru, un bărbat de 60 de ani care se prezenta drept „general SIE”. Dan Andronic a ironizat această tendință a traficanților de influență de a-și aroga titluri din serviciile secrete externe, explicând că este o metodă facilă de a evita verificările rapide care se pot face în cazul SRI sau MAI.

Concluzia celor doi jurnaliști în podcast este că scandalul vine într-un moment critic pentru premierul Bolojan. Tocmai când guvernul se mândrea cu cifrele bugetului și validarea venită din partea BNR, acest dosar de corupție oferă muniție opoziției (PSD și AUR).

„Faptul că a fost sau nu a fost 'gagica lui Orban', așa cum susține ea în stenograme, este irelevant. Relevant este că PNL permite asemenea coțcării în spatele numelui său și se decredibilizează,” a conchis Radu Coșarcă. În final, cazul „Georgescu” nu este doar despre o avocată care a cerut bani, ci despre vulnerabilitatea unui sistem politic în care numele liderilor pot fi tranzacționate la tarabă, fără ca partidul să aibă mecanisme reale de „igienizare” internă.