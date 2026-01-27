Avion răsturnat și cuprins de flăcări în timpul unei furtuni de zăpadă. Șase morți în Maine

Un avion privat cu șase persoane la bord s-a prăbușit duminică seara pe Aeroportul Internațional Bangor din statul american Maine, în timpul procedurii de decolare, pe fondul ninsorilor abundente provocate de furtuna de iarnă Fern, potrivit New York Post.

Autoritățile au confirmat că toate cele șase persoane aflate în aeronavă și-au pierdut viața. Incidentul este investigat de instituțiile federale, iar cauza exactă a accidentului nu a fost stabilită până în acest moment.

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), aeronava implicată în accident era un avion privat de tip Bombardier Challenger 600, cu două motoare.

Accidentul s-a produs în jurul orei locale 19:45, în momentul în care avionul încerca să decoleze de pe pista aeroportului din Bangor. În timpul manevrei, aeronava s-a răsturnat, a luat foc și a ajuns cu fuselajul inversat pe suprafața aeroportului.

Înregistrările audio din comunicațiile radio indică faptul că, înainte de decolare, o voce neidentificată a spus: „Să fie lumină”. Nu este clar dacă afirmația a fost făcută de un pilot sau de un controlor de trafic aerian și nici contextul exact al mesajului.

La scurt timp după accident, o altă voce a fost auzită strigând: „Tot traficul este oprit pe aeroport!”, în timp ce echipele de intervenție se deplasau spre locul prăbușirii.

Inițial, autoritățile au comunicat că la bordul avionului s-ar fi aflat șapte persoane, dintre care una ar fi supraviețuit cu răni grave. Ulterior, administrația aeroportului a revenit asupra informațiilor și a precizat într-un comunicat oficial publicat luni:

„Conform manifestului de zbor, la bordul aeronavei se aflau șase persoane. Nimeni dintre cei implicați în incident nu a fost transportat la spital, iar toate persoanele aflate în avion sunt considerate moarte.”

FAA CONFIRMS 7 FATALITIES, 1 CREW MEMBER IN CRITICAL CONDITION — BANGOR JET CRASH The Federal Aviation Administration says seven people were killed and one crew member survived with critical injuries after a Bombardier Challenger 650 private business jet crashed during takeoff… pic.twitter.com/HPiS9vuNdP — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) January 26, 2026

Această informație a fost confirmată și de Sergentul Jeremy Brock, purtător de cuvânt al Poliției din Bangor, care a declarat: „Operăm pe baza prezumției că toate persoanele aflate la bordul aeronavei sunt moarte, până la confirmarea oficială prin anchetă.

Nu există informații care să indice că personalul de la sol a fost rănit în urma incidentului.”

În momentul accidentului, în zonă se înregistrau ninsori intense, însă cantitatea de zăpadă acumulată era de aproximativ câțiva centimetri. Autoritățile au precizat că alte aeronave au reușit să decoleze în siguranță în același interval de timp.

Avionul implicat aterizase anterior la Bangor venind din Houston, la ora 18:09, și a rămas pe aeroport în timpul furtunii de zăpadă. Deși aeronavele erau degivrate în acel moment, oficialii aeroportului au declarat că nu se știe dacă avionul privat a beneficiat de această procedură înainte de decolare.

Consultantul în siguranță aviatică Jeff Guzzetti a declarat: „Având în vedere condițiile meteo și istoricul acestui tip de aeronavă în ceea ce privește contaminarea aripilor cu gheață, sunt convins că acest aspect va fi analizat imediat de anchetatori.”

El a adăugat: „Dacă a existat orice formă de precipitație înghețată, aripile ar fi trebuit curățate înainte de decolare.”

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) și FAA investighează circumstanțele accidentului.

Aeroportul Internațional Bangor a fost închis imediat după incident și urmează să rămână închis cel puțin până miercuri la prânz, conform autorităților locale.