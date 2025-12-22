Autoritățile din Nigeria anunță eliberarea a 130 de copii creștini răpiți anterior

Autoritățile din Nigeria au anunțat că au obținut eliberarea celor 130 de copii creștini răpiți dintr-un internat catolic din statul Niger, din centrul țării. Guvernul federal al Nigeriei a descris ultima eliberare drept un „moment de triumf și ușurare”, după una dintre cele mai grave răpiri în masă din țară.

Reamintim că peste 250 de copii și membri ai personalului au fost răpiți de la școala catolică St Mary's din Papiri pe 21 noiembrie. La începutul acestei luni, aproximativ 100 dintre copii au fost eliberați.

Autoritățile au confirmat „salvarea celor 130 de copii și membri ai personalului rămași” într-un comunicat, spunând că „niciun elev nu a mai fost lăsat în captivitate”.

Purtătorul de cuvânt al președintelui, Bayo Onanuga, a declarat duminică că numărul total de elevi eliberați a ajuns la 230.

De la răpire, numărul exact de persoane capturate și câte au rămas în captivitate nu este clar.

Nu a fost făcut public oficial modul în care guvernul a obținut ultima eliberare - sau dacă a fost plătită vreo răscumpărare.

Anunțul făcut de Onanuga a inclus fotografii cu copii zâmbind și fluturând. Copiii sunt așteptați să sosească luni în capitala statului Niger, Minna.

Când a avut loc eliberarea anterioară, guvernatorul statului vecin Nasarawa, Abdullahi Sule, a declarat presei locale că guvernul federal a jucat un rol cheie, adăugând că eforturile din culise nu pot fi dezvăluite din motive de securitate.

Asociația Creștină din Nigeria a raportat că 50 de elevi au reușit să evadeze în momentul răpirii.

Răpirea din noiembrie a fost cel mai recent incident dintr-un număr tot mai mare de atacuri țintite asupra școlilor și lăcașurilor de cult din nordul și centrul Nigeriei.

Atacul de la St Mary's din noiembrie a fost precedat de răpiri în masă cu doar câteva zile înainte.

Pe 18 noiembrie, două persoane au fost ucise și 38 au fost răpite într-un atac asupra Bisericii Apostolice Hristos din statul Kwara, iar cu o zi înainte, două au fost ucise și 25 de eleve musulmane au fost răpite de la Școala Gimnazială de Fete din statul Kebbi.

Toți cei răpiți în atacurile de la Kwara și Kebbi au fost eliberați de atunci.

Pe 9 decembrie, președintele nigerian Bola Ahmed Tinubu a declarat că guvernul său va continua să colaboreze cu Nigerul și alte state „pentru a securiza școlile noastre și a face mediul de învățare mai sigur și mai propice pentru tinerii noștri”.