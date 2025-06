Justitie Autorităţile de la Chişinău au reacţionat la o anchetă EvZ. Un procuror şef, sancţionat







Exclusiv. Republica Moldova. Şeful interimar al Procuraturii Taraclia, Alexandru Sorocean, a fost sancţionat disciplinar pentru că a refuzat să părăsească locuinţa pe care a vândut-o şi a încasat banii. Sancţionarea procurorului vine în urma unei anchete publicate de Evenimentul Zilei.

Despre isprava procurorului Sorocean Evenimentul Zilei a publicat la 12 ianuarie ancheta „Locuinţă gratuită pentru procuror. Cum a fost păcălit un moldovean din Germania. Video”.

Deşi a luat 40.000 de euro pentru apartamentul din oraşul Căuşeni, procurorul Alexandru Sorocean, a continuat să locuiască acolo de mai bine de trei ani. Vitalie Lungu, bărbatul care a cumpărat apartamentul din Căuşeni, a declarat pentru EvZ că l-a somat de mai multe ori pe procuror ca să elibereze locuinţa. Dar acest refuză pe motiv că nu are un alt loc de trai.

Omul a depus o plângere la poliţie. Dar consideră că are puţine şanse să fie ajutat, deoarece Sorocean, fiind procuror, are influenţă în organele de drept.

„Muncesc de mai mulţi ani peste hotare. Acum sunt în Germania. Am cumpărat locuinţa ca să am unde sta atunci când revin la baştină. Dar nu am dormit nicio noapte acolo. Mă adăpostesc rudele”, ne-a declarat bărbatul.

Pedeapsă pentru procuror. Cum au reacţionat autorităţile de la Chişinău la ancheta EvZ

După publicarea anchetei, s-a autosesizat membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari. El a solicitat Inspecţiei Procurorilor să verifice cele descrise în anchetă. Inspecţia a constat că cele relatate în EvZ corespund realităţii. Şi a propus Colegiului de Disciplină şi Etică din subordinea CSP să-l sancţioneze pe procuror.

Colegiul a dispus ca Alexandru Sorocean să fie sancţionat cu un avertisment. Deşi, la prima vedere, pedeapsa pare a fi una neînsemnată, pe viitor va putea să aibă consecinţe la avansarea procurorului în carieră.

„În calitate de autor al sesizării, consider că această hotărâre reprezintă un semnal necesar de intoleranță față de comportamentele care afectează onoarea și prestigiul instituției Procuraturii.

Un procuror este chemat să apere legea și drepturile fundamentale ale cetățenilor, nu să le încalce prin acțiuni care trădează cinism, abuz de statut și lipsă de integritate. Răspundere disciplinară trebuie să fie proporțională cu prejudiciul adus imaginii Procuraturii. Iar în astfel de situații este esențial ca publicul să simtă că legea este egală pentru toți. Inclusiv pentru cei care o aplică”, a declarat membrul CSP, Andrei Cebotari.

Anchetele EvZ care au făcut să reacţioneze autorităţile de la Chişinău

Ancheta care l-a vizat pe Alexandru Sorocean nu este singura anchetă EvZ, care a mobilizat autorităţile de la Chişinău.

Un exemplu este ancheta „Pe urmele Caravitei”, despre întreprinderea agricolă atribuită fostului premier moldovean Vladimir Filat. Deşi au trecut mai bine de 8 ani de când instanţa a dispus lichidarea acestei întreprinderi, până în prezent sentinţa nu a fost executată. Procuratura Anticorupţie a anunţat că a început să investigheze cele relatate în ancheta jurnalistică.

Un alt exemplu îl poate servi anchetata „La şcoală cu maşina Procuraturii”, despre cum copiii unui procuror sunt aduşi la şcoală cu maşina de serviciu al Procuraturii Generale.