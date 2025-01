Social Locuinţă gratuită pentru procuror. Cum a fost păcălit un moldovean din Germania. Video







Republica Moldova. A vândut apartamentul, a încasat banii, dar refuză să părăsească locuinţa. Este isprava unui procuror, avansat toamna trecută în funcţia de şef interimar al Procuraturii raionului Taraclia.

Deşi a luat 40.000 de euro pentru apartamentul din oraşul Căuşeni, procurorul Alexandru Sorocean, continuă să locuiască acolo de mai bine de trei ani. Vitalie Lungu, bărbatul care a cumpărat apartamentul din Căuşeni, susţine că l-a somat de mai multe ori pe procuror ca să elibereze locuinţa. Dar acest refuză pe motiv că nu are un alt loc de trai.

„Muncesc de mai mulţi ani peste hotare. Acum sunt în Germania. Am cumpărat locuinţa ca să am unde sta atunci când revin la baştină. Dar nu am dormit nicio noapte acolo. Mă adăpostesc rudele”, ne-a declarat bărbatul.

Vitalie Lungu nu are acces în apartamentul în care continuă să locuiască procurorul. Omul a depus o plângere la poliţie. Dar consideră că are puţine şanse să fie ajutat, deoarece Sorocean, fiind procuror, are influenţă în organele de drept.

Bărbatul a mai spus că nu a încheiat niciun contract cu Sorocean, nu primeşte niciun ban de la procuror şi nici nu cunoaşte dacă sunt achitate toate facturile.

Cum a fost cumpărat apartamentul de la procuror

Vitalie Lungu a comunicat că a fost într-o relaţie de concubinaj cu Mihaela Ardovan, sora procurorului Alexandru Sorocean. În această relaţie s-au născut doi copii.

Bărbatul susţine că a fost interesat să procure o casă la sol. Dar a fost convins de procuror să cumpere apartamentul de la el. Iar în octombrie 2021, a fost semnat contractul de vânzare cumpărare.

„Deşi banii erau ai mei, deţin şi documente confirmatoare, am decis ca o parte din apartament să fie înregistrat pe numele Mihaelei. Mi-a zis că vrea să fie sigură de relaţia noastră şi am acceptat”, a explicat Lungu.

El a precizat că Alexandru Sorocean l-a rugat să-l mai lase să locuiască în apartament încă câteva luni, până se mută cu traiul în casa construită într-o suburbie a municipiului Chişinău. Apoi l-a rugat să-l mai aştepte încă jumătate de an.

L-a rugat de mai multe ori pe procuror să-i elibereze locuinţa. Dar de fiecare dată Sorocean îi spunea că nu are unde să plece. Ca în cele din urmă să nu mai răspundă la mesaje.

În Declaraţia de avere şi interese personale pentru nul 2021, Alexandru Sorocean a raportat că a vândut cu 45.000 de euro apartamentul cu suprafaţa de 66,9 metri pătraţi. Omul legii a raportat un teren pentru construcţii oferit de Primăria din Căuşeni. Însă nu a declarat niciun teren în Chişinău sau în altă localitate.

Anterior, procurorul a declarat apartamentul respectiv la preţul de 41.673 lei (cca 2.167 euro).

În Declaraţia de avere semnată de procuror pentru anul 2022, apare un teren pentru construcţii şi casă de locuit cu suprafaţa de 107,1 metri pătraţi, evaluată la 100.000 de euro. În ultima declaraţie, cea pentru anul 2023, se menţionează că imobilul se află în construcţie.

Ce spune procurorul Alexandru Sorocean

Am mers cu Vitalie Lungu la apartamentul cu bucluc, dar nu a deschis nimeni. Am încercat să obţinem la telefon o reacţie de la şeful Procuraturii din Taraclia. Omul legii a refuzat să comenteze, motivând că nu ştie cu cine vobeşte. Când i-am spus că suntem în Căuşeni şi dispuşi să venim oriunde ne spune, Sorocean a întrerupt convorbirea.

Ulterior, procurorul Sorocean a fost telefonat de un ofiţer de poliţie din Căuşeni, care a primit plângerea de la Vitalie Lungu.

Alexandru Sorocean a promis să vină cu o explicaţie în scris. El a declarat poliţistului că proprietarul apartamentului l-a lăsat să locuiască acolo oricât va dori. Şi că nu a fost somat să elibereze locuinţa.

Ameninţări de la sora procurorului

Vitalie Lungu şi Mihaela s-au despărţit în 2023. „Eu i-am propus fostei concubine ca să înregistrăm apartamentul pe numele copiilor. Dar a refuzat. I-am propus să-mi vândă cota parte. La fel, a refuzat. De asemenea, nu a fost de acord nici să cumpere partea mea.

A spus că ea are doi copii. Dar eu nu m-am dezis de ei. Achit pentru întreţinerea lor, am grijă de ei”, a declarat Lungu, care crede că pur şi simplu a fost păcălit de procuror şi sora sa pentru a fi deposedat de bani.

După ce s-a adresat la poliţie, Vitalie Lungu a fost telefonat de fosta concubină şi ameninţat ca să-şi retragă plângerea.

„Dacă faci aşa prostii, voi veni în Republica Moldova. Mă voi duce la Ministerul de Interne şi voi spune tot”, l-a somat Mihaela Ardovan pe fostul concubin.