Automobile Dacia SA şi DRM Draxlmaier Romania, ajutate financiar de stat. Investiția e masivă







Automobile Dacia SA şi DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL vor primi un sprijin financiar masiv din partea statului român, conform Agerpres. Obiectivul acestei mișcări este stimularea dezvoltării regionale prin investiţii de proporții, după cum a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Proiectele ce vizează aceste investiţii vor avea un impact social şi economic considerabil, contribuind la crearea de noi locuri de muncă şi la consolidarea balanţei comerciale a României, conform ministerului Finanțelor.

DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL, o companie de nivel mondial, şi unul dintre cei mai mari angajatori din industria automotive din România, va extinde capacitatea de producţie de cablaje pentru autovehicule electrice, în unitatea din Satu Mare.

Proiectul, care ajunge la o valoare de 297,2 milioane de lei şi un ajutor de stat aprobat de 133,7 milioane lei, va crea peste 400 de noi locuri de muncă până în anul 2030 şi va contribui la dezvoltarea regională cu 211 milioane lei, sub formă de taxe şi impozite locale şi naţionale.

Cel de al doilea proiect în discuție este cel legat de Automobile Dacia SA. Care va beneficia de o finanţare în valoare de 37,5 milioane lei, pentru un proiect de modernizare a procesului de vopsire a vehiculelor, o investiţie de 85 de milioane de lei. Contribuţia companiei la dezvoltarea regională prin plata taxelor şi impozitelor va ajunge la suma de 18,7 milioane lei.

„Investiţiile majore susţinute de stat în domenii strategice pentru România contribuie la o economie mai puternică şi mai competitivă, generând locuri de muncă în industrii cheie. Prin acest tip de parteneriat, sprijinim companii care aduc valoare adăugată, promovează inovaţia şi asigură creştere durabilă, pe termen lung”, a spus ministrul Alexandru Nazare.

Care a vorbit și despre alte planuri din viitorul apropiat. „Vizăm ca, în curând, să anunţăm şi alte măsuri strategice de susţinere a investiţiilor şi dezvoltării economice, pentru a creşte atractivitatea României şi pentru a putea crea noi oportunităţi. România are un potenţial uriaş, pe care îl putem atinge, cu suficientă ambiţie şi măsuri care să restabilească încrederea în ţara noastră.”