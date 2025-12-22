Aurul atinge cote istorice. Cum afectează acest lucru economiile lumi

Preţul aurului a atins luni valoarea de 4.383,76 dolari pe uncie, depăşindrecordul anterior înregistrat în octombrie, pe fondul anticipării unor noi scăderi ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală Americană (Fed) în anul următor, informează Reuters.

O serie de date economice publicate săptămâna trecută arată o slăbire a pieţei muncii americane şi o încetinire a inflaţiei.

Aceste evoluţii a prețului la aur, au determinat Banca Centrală să relaxeze politica monetară, ceea ce a influenţat apetitul investitorilor pentru metalul prețios, considerat un activ de refugiu.

În ultimele luni, mai mulţi factori au alimentat cererea pentru aur. Blocajul bugetar din Statelor Unite ale Americii, războiul comercial purtat de administraţia președinteluri Donald Trump şi diverse riscuri geopolitice au contribuit la creşterea interesului pentru metalul preţios.

În acelaşi timp, pierderea încrederii în dolar a stimulat achiziţiile de aur.

Metalul prețios a atins anterior un record în octombrie, la 4.381,52 dolari pe uncie, ceea ce a reprezentat o creştere de 67% de la începutul anului.

Reamintim că datele recente indică o încetinire a creşterii pieţei muncii americane, ceea ce a redus presiunile inflaţioniste şi a determinat investitorii să se îndrepte către aur.

Analiza evoluţiilor economice arată că slăbirea pieţei muncii contribuie la anticiparea unor reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală, influenţând astfel preţul metalului galben.

După atingerea noului record, preţul aurului a înregistrat a doua zi o scădere de peste 5%, ca urmare a realizării de profituri de către investitori.

Astfel de fluctuaţii nu mai fuseseră observate de la primele luni ale pandemiei de Covid-19, în 2020.

Experţii economici menţionează că evoluţia preţului aurului va rămâne strâns legată de politica monetară a Fed şi de evoluţiile economice globale.

Reducerea ratelor dobânzilor poate continua să susţină cererea pentru aur, considerat un refugiu sigur în perioade de incertitudine economică.