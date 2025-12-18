Noua vedetă a piețelor. Investiția care a explodat la final de an

Piața metalelor prețioase a fost dominată de evoluția spectaculoasă a argintului, care a consemnat miercuri cea mai mare creștere anuală dintre aceste active și a stabilit un nou record de preț. Cotațiile au fost susținute de așteptările privind reduceri ale dobânzilor în SUA, pe fondul unor semnale de slăbiciune ale pieței muncii, dar și de creșterea interesului pentru activele de refugiu, alimentată de tensiunile geopolitice dintre Statele Unite și Venezuela, potrivit Reuters.

Prețul spot al argintului a urcat cu aproape 4%, ajungând la 66,22 dolari pe uncie, după ce pe parcursul ședinței a atins un vârf istoric de 66,88 dolari. Evoluția confirmă trendul puternic ascendent al metalului, care a depășit performanțele celorlalte metale prețioase.

„Argintul trage aurul după el… există o rotaţie a capitalului din aur către argint, platină şi paladiu. Ţinta logică pe termen scurt pentru argint pare să fie 70 de dolari pe uncie”, a declarat Edward Meir, analist la Marex.

Aurul a înregistrat, la rândul său, o apreciere, beneficiind de contextul favorabil creat de perspectivele unei politici monetare mai relaxate în SUA. Prețul spot al aurului a crescut cu 0,7%, până la 4.334,01 dolari pe uncie, la ora 13:56 ET (18:56 GMT), după ce anterior avansase cu peste 1%. Contractele futures pe aur tranzacționate în SUA au închis ședința cu un plus de 1%, la 4.373,9 dolari pe uncie. De la începutul anului, argintul a înregistrat o creștere de 129%, depășind semnificativ aurul, care a consemnat un avans anual de aproximativ 65%.

Statisticile publicate marți arată că economia americană a creat 64.000 de locuri de muncă luna trecută, peste estimări, însă rata șomajului a crescut la 4,6%, cel mai ridicat nivel din septembrie 2021. Slăbirea pieței muncii alimentează așteptările privind reduceri ale dobânzilor, un factor care avantajează activele fără randament, precum aurul.

„Pieţele continuă să anticipeze două reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală în prima parte a lui 2026, ceea ce ar putea susţine aurul în această perioadă”, a declarat Bas Kooijman, director general şi administrator de active la DHF Capital S.A.

Săptămâna trecută, Rezerva Federală a SUA a efectuat a treia și ultima reducere de dobândă de un sfert de punct procentual din acest an. În prezent, investitorii mizează pe două noi tăieri de câte 25 de puncte de bază în 2026. Atenția piețelor se îndreaptă acum către publicarea indicelui prețurilor de consum (CPI) pentru luna noiembrie, programată pentru joi, precum și către datele privind indicele PCE, așteptate vineri.

Cererea pentru active de refugiu a fost amplificată și de decizia președintelui american Donald Trump de a ordona „o blocadă” a tuturor petrolierele sancționate care intră și ies din Venezuela, ca parte a strategiei Washingtonului de intensificare a presiunilor asupra guvernului condus de Nicolas Maduro.

În acest context, și alte metale prețioase au consemnat creșteri semnificative. Platina a avansat cu 2,2%, până la 1.890,60 dolari pe uncie, cel mai ridicat nivel din ultimii peste 17 ani, în timp ce paladiul s-a apreciat cu 2%, ajungând la 1.635,61 dolari pe uncie.