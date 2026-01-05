AUR vrea „Anul Americii în România”. Donald Trump, simbolul influenței globale în 2026

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a înaintat Președinției, Parlamentului și Guvernului României o solicitare de declarare a anului 2026 drept „Anul Americii în România”, marcând astfel 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite.

AUR susține că, sub conducerea președintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai influent lider politic la nivel global, influența americană s-a resimțit atât pe plan internațional, cât și în relațiile cu Uniunea Europeană.

Liderii formațiunii adaugă că, indiferent de decizia autorităților, vor declara anul 2026 drept „Anul SUA în România” și vor acționa în consecință, prin organizarea de conferințe și dezbateri publice, evenimente culturale și comemorative, inițiative educaționale pentru tineri, precum și acțiuni de diplomație publică și dialog româno-american.

„Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităţilor statului român – Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului României – declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii. Anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanţă globală. Statele Unite ale Americii marchează un sfert de mileniu de existenţă ca naţiune construită pe valori fundamentale precum libertatea, suveranitatea, credinţa, democraţia şi libertatea de expresie – valori care au influenţat decisiv evoluţia lumii moderne şi care rămân esenţiale pentru viitorul Europei şi al României”, afirmă AUR într-un comunicat.

AUR subliniază rolul Statelor Unite și leadershipul lor global în 2026, afirmând că anul marchează nu doar aniversarea istorică, ci și contribuția esențială a Americii la arhitectura internațională a securității și libertății.

Potrivit AUR, Statele Unite reprezintă „garantul libertăților în Europa”.

„Potrivit Strategiei de Securitate Naţională a Statelor Unite ale Americii, SUA îşi asumă explicit rolul de principal apărător al libertăţilor politice, al democraţiei şi al libertăţii de exprimare în Europa, într-un moment în care aceste drepturi fundamentale sunt tot mai des puse sub presiune. În acest context, relaţia României cu Statele Unite nu este doar una strategică, ci una esenţială pentru menţinerea pluralismului politic, a libertăţii de opinie şi a suveranităţii naţionale”, consideră AUR.

AUR susține că declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România” este necesară, subliniind că România și Statele Unite sunt legate printr-un parteneriat strategic solid, cu dimensiuni politice, militare, economice și culturale.

Formațiunea arată că SUA reprezintă principalul garant al securității României în cadrul NATO și un aliat-cheie în regiunea Mării Negre, adăugând că „America trebuie să redevină partenerul strategic al României în chestiuni de securitate, iar orice decizie majoră a Bucureștiului – inclusiv în legătură cu evoluțiile din Ucraina – trebuie consultată în primul rând cu Washington-ul”.

„Declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România” ar permite: consolidarea relaţiei strategice româno-americane; organizarea de evenimente culturale, educaţionale şi academice dedicate istoriei şi valorilor americane; promovarea cooperării economice şi a investiţiilor americane în România; reafirmarea angajamentului României faţă de lumea liberă, libertatea de exprimare şi democraţia autentică; întărirea legăturilor dintre societăţile română şi americană”, afirmă AUR.

AUR afirmă că România trebuie să participe activ la acest moment istoric și să transmită un mesaj clar de respect și prietenie față de Statele Unite și poporul american.

„În acelaşi timp, indiferent de decizia autorităţilor statului român, Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă public că: AUR va declara anul 2026 drept „Anul SUA în România” şi va acţiona în consecinţă”, mai arată aceștia.