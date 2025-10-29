Atacuri armate în Washington D.C..Mai mulți răniți și arestări în apropierea Universității Howard

Capitala Statelor Unite a înregistrat unul dintre cele mai violente weekenduri ale anului, după ce 12 persoane au fost împușcate în oraș într-un interval de doar nouă ore, au anunțat autoritățile locale.

Incidentul a început vineri seara și a continuat până sâmbătă dimineață, generând mobilizarea forțelor de ordine și a Gărzii Naționale.

Conform relatărilor FOX 5, primul incident a avut loc vineri, în jurul orei 17:30, când o adolescentă a fost împușcată pe strada Yuma, în sud-estul orașului. La doar 15 minute după aceasta, un adolescent de sex masculin a fost rănit de un glonț pe strada 50.

Două ore mai târziu, un bărbat a fost împușcat pe strada 16, în nord-vestul capitalei. La ora 20:18, un băiat de cinci ani a fost atins de un glonț în zona Savannah Terrace, tot în sud-est.

Violența a continuat câteva minute mai târziu, când trei bărbați, o femeie și un adolescent au fost împușcați în imediata apropiere a campusului Universității Howard, în timp ce școala organiza un eveniment de reuniune.

Deși niciunul dintre răniți nu era student la Howard, unul dintre cei afectați este înscris la Morgan State, statul Maryland.

Bloody blue city crime wave shatters college homecoming in one of year’s most violent stretches: report https://t.co/EN7mxNmVZ0 — Fox News (@FoxNews) October 29, 2025

„Cinci persoane au fost împușcate în afara campusului Universității Howard vineri seară în Washington, D.C., conform autorităților,” a raportat FOX 5.

Poliția a reținut doi suspecți de 19 ani și a confiscat trei arme de foc, însă autoritățile au precizat că ar putea fi implicați și alți indivizi.

Pe măsură ce noaptea a progresat, doi bărbați au fost împușcați pe Benning Road, în nord-estul orașului. Sâmbătă dimineață, un alt bărbat a fost rănit grav după ce a fost împușcat pe Hiatt Place, în nord-vestul orașului.

Evenimentele au loc pe fondul desfășurării Gărzii Naționale în capitală, o măsură anunțată de președintele Donald Trump pentru a reduce incidentele de violență care afectează locuitorii orașului.

Poliția continuă să caute suspecții implicați în aceste împușcături, weekendul marcând unul dintre cele mai violente perioade de la începutul anului în capitala Statelor Unite.

Autoritățile fac apel la locuitori să raporteze orice informație care ar putea ajuta la prinderea celor responsabili.