Atac rusesc lângă granița României. Avioane F-16 și Eurofighter, mobilizate de MApN

Noaptea de 23 spre 24 noiembrie a fost marcată de o nouă serie de atacuri ale Rusiei asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din regiunea ucraineană Ismail, foarte aproape de frontiera României. Ministerul Apărării a anunțat o mobilizare rapidă a aeronavelor militare și transmiterea unui mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, în contextul intensificării activității aeriene.

Ministerul Apărării a transmis că sistemele radar au depistat ținte aeriene îndreptându-se spre zona Ismail. În urma semnalărilor, „două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani, din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situației aeriene”.

Dronele au dispărut de pe radar la scurt timp, iar autoritățile au raportat explozii în zona portuară Ismail. De asemenea, ministerul confirmă că „nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României”.

Cele două aeronave Eurofighter s-au întors în Baza 57 Aeriană la ora 01.01.

În jurul orei 01.45, noi ținte aeriene au fost detectate la aproximativ 30 de kilometri nord de Insula Șerpilor, existând posibilitatea ca acestea să evolueze spre Vâlcov, Chilia sau Ismail. În acest context, „două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au primit ordin de decolare”.

La ora 02.20, pentru populația din nordul județului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert. Pe durata misiunii, piloții F-16 au identificat ținte aeriene la diferite distanțe de Ismail și au observat ulterior explozii pe teritoriul ucrainean. Nici în acest caz nu au existat pătrunderi de drone în spațiul aerian românesc, iar aeronavele au revenit în Baza 86 Aeriană la ora 03.51.

În urma acestor incidente, Ministerul Apărării subliniază că autoritățile române mențin legătura cu aliații și rămân pregătite să acționeze în orice moment pentru protejarea teritoriului național.

„Ministerul Apărării Naționale se află în contact permanent cu aliații și acționează pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO”, se arată în comunicatul MAPN.