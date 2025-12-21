Arma secretă a Armatei. Cum a fost spart mitingul lui Ceaușescu prin „război psihologic”. 21 decembrie 1989

Istoria oficială a Revoluției Române a reținut imaginea lui Nicolae Ceaușescu rămânând împietrit la balconul Comitetului Central, în timp ce o „petardă” sau o „explozie” undeva în mulțime spulbera mitingul de susținere organizat pe 21 decembrie 1989.

Rechizitoriul Parchetului Militar și rapoartele Comisiei Senatoriale pentru cercetarea evenimentelor din decembrie scot la iveală o realitate mult mai tehnică: prăbușirea dictaturii a fost accelerată de o operațiune de război psihologic fără precedent, executată cu precizie de unități speciale ale Armatei. Datele prezentate în rândurile următoare sunt cele cuprinse în acest document, ca urmare a declarațiilor de martor și a investigațiilor procurorilor militari care au analizat evenimentele care au dus la prăbușirea regimului Ceaușescu.

Nu a fost vorba doar de panica spontană a unei mulțimi. A fost vorba despre utilizarea unor frecvențe sonore capabile să inducă teroare biologică, dublată de diversiuni fizice coordonate.

Pentru zecile de mii de oameni prezenți în Piața Palatului, momentul spargerii mitingului nu a fost perceput doar ca un zgomot puternic, ci ca o agresiune fizică directă. Raportul Comisiei Senatoriale subliniază că vacarmul sonor, asemănător cu cel produs de formațiuni de avioane sau tancuri, a generat o „senzație fizică de spaimă atât de puternică, încât lăsa impresia unei treceri la inconștient”.

Martorii audiați în decursul anilor confirmă natura neobișnuită a acestui fenomen. Fostul colonel Florian Lăzărescu, adjunct al Direcției a V-a a DSS, descria momentul cu o precizie medicală: „Am auzit două șuierături puternice... am simțit durere în stomac. Zgomotul venea dinspre Athenee Palace”. Această „durere în stomac” este simptomul clasic al expunerii la infrasunete sau sunete de joasă frecvență, care rezonează cu organele interne ale omului, declanșând reacția de „luptă sau fugă” la nivel subconștient.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a adus în fața procurorilor mărturia unui fost activist de partid care, aflându-se în mijlocul oamenilor, a perceput o vibrație „compactă, profundă, omogenă”. Descrierea sa indică utilizarea unor dispozitive de emisie sonoră de mare putere, capabile să satureze atmosfera cu un sunet care nu putea fi ignorat de creierul uman.

Consiliul Politic Superior al Armatei (CPSA), unde activau acești ofițeri, era condus de generalul Ilie Ceaușescu, fratele dictatorului. Ironia istoriei este că tocmai structura menită să asigure loialitatea ideologică a soldaților față de clanul Ceaușescu a adăpostit celula care a proiectat sabotajul tehnic.

Unitatea UM 02348 dispunea de echipamente care nu erau de producție românească, ci „importate”, ceea ce ridică întrebarea originii acestor tehnologii de război psihologic.

Faptul că benzile magnetice nu apăreau în inventarele oficiale sugerează o „zonă neagră” de dotări destinate unor situații excepționale de destabilizare a inamicului. Pe 21 decembrie, „inamicul” a devenit, prin ochii acestor ofițeri, propriul lor Comandant Suprem.

Cea mai explozivă probă din rechizitoriul Parchetului Militar provine din declarația colonelului inginer Ionel Dumitrescu, audiat în 2017. Acesta a dezvăluit existența unei unități militare cu profil special — UM 02348 București. Sau Unitatea de Propagandă Specială a Consiliului Politic Superior al Armatei.

Conform colonelului Dumitrescu, în dimineața zilei de 21 decembrie, patru autospeciale de amplificare au fost poziționate strategic în piață. Deși rolul lor oficial era dublarea sonorizării pentru Radiodifuziune, misiunea reală a fost experimentarea „pe viu” a unor tehnici de diversiune sonoră.

„Afirm în deplină cunoștință de cauză că una dintre autospeciale a fost sursa sunetului de joasă frecvență cu efect de panică... Semnalul de panică a fost opera propagandei speciale la inamic”, a declarat Ionel Dumitrescu.

Acesta a explicat că benzile magnetice utilizate conțineau un „cocktail” sonor conceput să inducă teroare:

Huruit de blindate și șenile;

Trageri de mitraliere grele și ușoare;

Zgomot de explozii (petarde și grenade)

Interesant este faptul că aceste benzi erau „importate” și nu figurau în evidențele oficiale ale unității, fiind scoase pe teren în premieră absolută chiar în acea zi. Decizia de a le folosi a fost luată ad-hoc de comandanții unităților tehnice, Mircea Andrievici și Dan Ionescu, care au dorit să testeze efectul biologic al sunetului asupra unei mase mari de oameni.

Cine le-a dat ordin? Nu rezultă din rechizitoriu, dar credem că este evident.

Sunetul de panică nu a acționat într-un vid. Pentru ca mitingul să fie spart definitiv, agresiunea acustică a fost dublată de o acțiune fizică violentă și bine coordonată, menită să creeze busculadă. Serviciul Român de Informații (SRI), în punctul său de vedere preliminar, arată că „ceea ce nu mai lasă loc de dubii în privința premeditării evenimentelor” sunt acțiunile grupurilor de diversioniști infiltrați.

În timp ce difuzoarele umpleau difuzoarele din piață cu infrasunete, indivizi neidentificați au început să înțepe participanții, în special femeile, cu obiecte ascuțite, tije metalice sau mânere de lozinci prevăzute cu vârfuri atipice. Această acțiune a generat strigăte de durere care, suprapuse peste vibrația insuportabilă din aer, au declanșat o mișcare de masă incontrolabilă.

Potrivit unor martori, dinspre laturile exterioare ale mulțimii au apărut mașini de tip ARO din care au coborât persoane înarmate cu bâte. Aceștia au penetrat cordoanele de securitate ale Miliției, care au rămas în mod suspect pasive, și au început să lovească manifestanții. Sloganurile s-au transformat instantaneu din „Ceaușescu și poporul” în urlete de groază: „Fugiți, că ne omoară!” sau „Vin tancurile!”.

Succesul operațiunii a fost total. Mitingul s-a spart în câteva minute, lăsându-l pe Ceaușescu dezarmat în fața propriei neputințe. Însă, conștienți de natura ilegală și ultra-secretă a acțiunii, coordonatorii au trecut imediat la distrugerea dovezilor.

Colonelul Dumitrescu Ionel a relatat că benzile magnetice care conțineau sunetul de panică, singurele probe materiale care ar fi putut demonstra tehnologia utilizată, au fost distruse prin ardere chiar în seara zilei de 21 decembrie 1989. Absența unei revendicări oficiale a acestei acțiuni de dezorganizare subliniază faptul că, deși a servit cauzei Revoluției, ea a fost produsul unui aparat de stat care a ales să-și sacrifice liderul folosind metode de război interzise împotriva propriilor cetățeni.

Dumitrescu Ionel, audiat la sediul SPM, la data de 30.10.2017 (vol.II-Declaraţii, f.292-298). Acesta a relatat că „În decembrie 1989 eram ofiţer al MApN, cu gradul de inginer colonel în cadrul Secţiei cu înzestrare cu materiale tehnice a Consiliului Politic Superior al Armatei. Unitatea unde activam purta numărul 02348 şi avea în subordine UM 02381 şi UM 02487 Bucureşti. Ocupam funcţia de ofiţer I, având ca principală atribuţie de serviciu, asigurarea cu tehnică de propagandă specială - război psihologic (. ... )

La 21.12.1989 de la unitatea unde activam au fost trimise patru autospeciale care au avut rolul de a amplifica sunetul, respectiv de a dubla sistemul celor de la Radiodifuziunea Română. Aceste autospeciale s-au aflat sub comanda lt.maj. Grumaz Alexandru. Conform planificării, cele patru autospeciale au fost instalate. Afirm în deplină cunoştinţă de cauză că una dintre autospeciale a fost sursa sunetului de joasă frecventă cu efect de panică, sunet care a provocat dezordine în mulţimea adunată în Piaţa Palatului, cu ocazia mitingului popular convocat de preşedintele Nicolae Ceauşescu.

În timp,s-a acreditat ideea conform căreia acest sunet a fost generat de sovietici sau americani, însă realitatea este că sunetul a fost generat de una dintre cele patru autospeciale dispuse de UM 02348 Bucureşti în perimetrul pieţei. Semnalul de panică a fost opera propagandei speciale la inamic (. ... )

Precizez că acel sunet cu efect de panică, înregistrat pe două benzi magnetice a/ost probabil importat. Anterior datei de 21.12.1989 nu a existat nicio situaţie în care respectivele benzi să fie scoase pe teren. Este important de precizat că cele două benzi nu au apărut ca fiind înregistrate în evidentele unității.

La 21.12.1989 ele au fost scoase şi folosite în premieră (. ... )

Din câte cunosc de la persoanele cu care am intrat în contact, cele două benzi cu efect de panică urmau a fi folosite în timpul discursului preşedintelui Ceauşescu, doar dacă s-ar fi ivit ocazia. Concret, această ocazie s-a ivit atunci când anumite persoane infiltrate în rândul manifestanţilor au declanşat acţiuni diversioniste cu scopul de a sparge mitingul. Este vorba de împunsături cu diverse obiecte contondente şi ascuţite, victimele acestei acţiuni fiind în special femeile. Busculada a fost creată dinspre exterior spre interior, fiind generată o mişcare ce nu a putut fi controlată.

În acel moment, a fost declanşat sunetul cu efect de panică existent pe benzile respective. Rezultatul acestor acţiuni este binecunoscut.

Precizez că, Mircea Andrievici (comandantul UM 02487 Bucureşti) nu a luat singur decizia de folosire a acestui sunet cu efect de panică, ci doar după ce s-a consultat cu mine şi Ionescu Dan (comandantul UM 02381 Bucureşti). Împreună am decis să experimentăm pe viu folosirea acelui sunet. Cunoşteam la modul teoretic ce efecte poate genera difuzarea unui astfel de sunet. Sunetul era emis pe o bandă de joasă frecventă şi odată generat crea efecte de panică maximă, în Junc/ie de subiecţii asupra cărora acţiona (. ... )

Benzile cu sunet de panică au fost distruse prin ardere în seara zilei de 21.12.1989.

Pentru realizarea acestui sunet de panică se folosesc huruit de blindate, împuşcături de mitraliere grele sau uşoare, explozii (petarde, grenade). În acest fel, este posibil ca zgomotele unor explozii de grenadă sau petarde raportate de unii martori să fie generate tot de emiterea sunetului respectiv. "

Analiza declarațiilor din rechizitoriul Parchetului Militar schimbă fundamental percepția asupra zilei de 21 decembrie. Dacă revolta de la Universitate din cursul nopții a fost una sinceră și eroică, spargerea inițială a mitingului din Piața Palatului poartă amprenta indubitabilă a unei operațiuni de propagandă specială.

Sinergia dintre sunetul de joasă frecvență, atacurile fizice individuale și infiltrarea grupurilor de presiune cu mașini ARO demonstrează un plan de sabotaj tehnic meticulos. 21 decembrie nu a fost doar ziua în care românii și-au învins frica, ci și ziua în care tehnologia militară a fost „testată pe viu” pentru a decapita simbolic un regim care își pierduse utilitatea chiar și pentru propriul aparat de represiune.

Faptul că aceste detalii au ieșit la lumină abia după aproape trei decenii confirmă complexitatea jocurilor de putere din spatele cortinei sângeroase a lui decembrie 1989.